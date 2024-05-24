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Сотрудники таможни "Северная" выявили незаконные товары из США

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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Железнодорожной таможни "Северная" выявлены незадекларированные товары из США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

МТО ЖД "Вокзал" был произведен таможенный досмотр заявленных товаров народного потребления, прибывших из США в адрес получателя ОсОО "С.Л.", общим весом 2 тыс. 239кг.

В ходе досмотра выявлены незадекларированные товары – одежда, общим весом 574 кг. Сумма ущерба, нанесенного госбюджету, составила 224 тыс. 245 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР.


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URL: https://www.vb.kg/437314
Теги:
США, Кыргызстан, таможня
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