Сотрудники таможни "Северная" выявили незаконные товары из США

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Железнодорожной таможни "Северная" выявлены незадекларированные товары из США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МТО ЖД "Вокзал" был произведен таможенный досмотр заявленных товаров народного потребления, прибывших из США в адрес получателя ОсОО "С.Л.", общим весом 2 тыс. 239кг.

В ходе досмотра выявлены незадекларированные товары – одежда, общим весом 574 кг. Сумма ущерба, нанесенного госбюджету, составила 224 тыс. 245 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР.