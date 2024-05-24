В Бишкеке сегодня пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу"

В Бишкеке возле памятника Курманжан Датки пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", посвященная Дню Матери.

Мероприятие пройдет 24 мая 2024 года с 10:00 до 13:00 часов.

Ярмарка будет посвящена популяризации активного долголетия, профилактике старения, а также признанию важности матерей и бабушек в воспитании детей и укреплении семьи.

Организаторами мероприятия выступают Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" : Ресурсный центр для пожилых, АДРА Кыргызстана, Красный Полумесяц Кыргызстана, Бабушка Эдопшн, Диабетический эндокринологический центр, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР при поддержке мэрии города Бишкек и компании Kav&Kev.

В рамках ярмарки примут участие около 50 групп самопомощи пожилых людей из Иссык-Кульской, Чуйской областей и города Бишкек, представляя изделия из войлока, шерсти, сувенирную национальную продукцию и многое другое.

Программа мероприятия состоит из концерта с участием артистов, творческих коллективов и студентов КРСУ, беспроигрышной лотереи, оздоровительной гимнастики, выставки информационно-образовательных материалов по НИЗ и инфекционным заболеваниям, мастер-класса по оказанию первой помощи, скандинавской ходьбы, а также традиционного шахматного турнира. Кроме того, на ярмарке будет представлен мастер-класс по правильному питанию, где гости смогут получить информацию о здоровом питании, как важнейшем элементе сохранения и укрепления здоровья, и непременным условием достижения активного долголетия.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного мероприятия, поддержать пожилых людей и получить массу положительных эмоций!