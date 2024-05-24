Погода
$ 88.05 - 88.45
€ 95.35 - 96.35

В Бишкеке сегодня пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу"

383  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке возле памятника Курманжан Датки пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", посвященная Дню Матери.

Мероприятие пройдет 24 мая 2024 года с 10:00 до 13:00 часов.

Ярмарка будет посвящена популяризации активного долголетия, профилактике старения, а также признанию важности матерей и бабушек в воспитании детей и укреплении семьи.

Организаторами мероприятия выступают Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" : Ресурсный центр для пожилых, АДРА Кыргызстана, Красный Полумесяц Кыргызстана, Бабушка Эдопшн, Диабетический эндокринологический центр, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР при поддержке мэрии города Бишкек и компании Kav&Kev.

В рамках ярмарки примут участие около 50 групп самопомощи пожилых людей из Иссык-Кульской, Чуйской областей и города Бишкек, представляя изделия из войлока, шерсти, сувенирную национальную продукцию и многое другое.

Программа мероприятия состоит из концерта с участием артистов, творческих коллективов и студентов КРСУ, беспроигрышной лотереи, оздоровительной гимнастики, выставки информационно-образовательных материалов по НИЗ и инфекционным заболеваниям, мастер-класса по оказанию первой помощи, скандинавской ходьбы, а также традиционного шахматного турнира. Кроме того, на ярмарке будет представлен мастер-класс по правильному питанию, где гости смогут получить информацию о здоровом питании, как важнейшем элементе сохранения и укрепления здоровья, и непременным условием достижения активного долголетия.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного мероприятия, поддержать пожилых людей и получить массу положительных эмоций!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437315
Теги:
благотворительность, ярмарка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  