Создание диалоговой площадки поможет бизнесу и финансовым институтам

Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков принял участие в первом заседании консультативной группы по совершенствованию деятельности фондов развития и государственных банков.

На встрече, состоявшейся на площадке секретариата инвестиционного совета при кабинете министров КР, обсуждены возникающие проблемные вопросы в этой сфере и выработаны консолидированные предложения. Рассмотрены вопросы по составу и плану работы консультативной группы, а также предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия бизнес-сообщества и финансовых институтов развития, направленных на создание благоприятных условий доступа к финансам.

МДС предложил собрать основные предложения бизнеса по увеличению доступа к финансированию - по процентным ставкам, по залоговому обеспечению и по другим требованиям, а также по совершенствованию механизмов предоставления финансирования со стороны фондов развития и банков с государственным участием.

"В адрес нашей ассоциации постоянно поступают обращения предпринимателей о затруднительном доступе к финансовым ресурсам как государственных программ, так и программ частного сектора. Поэтому мы совместно с коллегами из других бизнес-ассоциаций постоянно работаем над тем, чтобы улучшить доступ к финансированию для бизнеса", - сказал Аскар Сыдыков.

Кроме того, МДС предлагает содействие в привлечении инвестиций в Кыргызстан на базе каталога проектов, разработанных Фондом социального партнерства.

"Для этого можно использовать нашу площадку институтов финансового развития (IBC FinEx), чтобы ежегодно предоставлять общественности и бизнесу необходимую информацию о процедурах привлечения финансирования фондов развития, международных финансовых институтов и субсидируемых государством программ", - предложил глава МДС.

Для поддержки стартапов и развития инновационной экономики МДС рекомендует совместно работать над путями внедрения институтов венчурного и ангельского финансирования в Кыргызстане.

"Пока наши перспективные стартапы вынуждены привлекать финансовые ресурсы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Между тем механизмы венчурного и ангельского финансирования, наряду с другими механизмами вхождения в капитал, позволяют разделить риски инвесторов с предпринимателями и не обременять предпринимателей излишней задолженностью, а также быть вовлеченными в процесс управления предприятием. В мире это широко развивается", - сообщил Аскар Сыдыков.

МДС приветствует создание такой диалоговой площадки и со стороны бизнеса постарается внести все необходимые предложения.

Консультативная группа образована во исполнение решения инвестиционного совета от 6 мая 2024 года. Для повышения эффективности использования финансовых ресурсов, а также оперативности принятия решений при отборе и подготовке приоритетных проектов Фонду социального партнерства по развитию регионов (проектный офис) было поручено создать экспертную группу из ответственных сотрудников фондов развития и государственных банков на базе проектного офиса при координационном совете институтов развития КР, образованного постановлением кабинета министров КР от 17 июня 2022 года.

Для создания постоянно действующей диалоговой площадки с участием бизнес-ассоциаций секретариату инвестиционного совета при кабинете министров Кыргызской Республики было поручено образовать консультативную группу по вопросам совершенствования деятельности фондов развития и банков с государственным участием, обсуждения возникающих проблемных вопросов и выработки консолидированных предложений. Установлено, что сопредседателем консультативной группы от государственных органов является соответствующий заместитель министра экономики и коммерции КР, а другим сопредседателем является лицо, избранное членами консультативной группы от бизнес-ассоциаций.

В состав консультативной группы вошли представители Министерства экономики и коммерции КР, Министерства финансов КР, Национального агентства по инвестициям при Президенте КР, Центра ГЧП при НАИ, Государственного банка развития, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк", Российско-Кыргызского Фонда развития, Азербайджано-Кыргызского фонда развития, Венгерско-Кыргызского фонда развития, Фонда социального партнерства по развитию регионов, Международного делового совета, Ассоциации развития АПК, Ассоциации JIA и Союза банков Кыргызстана.