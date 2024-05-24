Департамент образования будет сотрудничать с кыргызско-корейским колледжем

Департамент образования мэрии города Бишкек подписал меморандум с кыргызско-корейским колледжем. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, меморандум подписан в целях расширения сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий для столичных школ.

Отметим, что в рамках меморандума будет отобрано 15 школ для обучения учащихся в сфере инновационных технологий.

Кроме того, педагоги дошкольного образования смогут повысить свою квалификацию и обменяться опытом в области STEM.