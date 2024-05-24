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Департамент образования будет сотрудничать с кыргызско-корейским колледжем

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Департамент образования мэрии города Бишкек подписал меморандум с кыргызско-корейским колледжем. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, меморандум подписан в целях расширения сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий для столичных школ.

Отметим, что в рамках меморандума будет отобрано 15 школ для обучения учащихся в сфере инновационных технологий.

Кроме того, педагоги дошкольного образования смогут повысить свою квалификацию и обменяться опытом в области STEM.


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URL: https://www.vb.kg/437318
Теги:
Южная Корея, образование, Бишкек, сотрудничество
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