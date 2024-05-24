МВД просит родителей не давать выпускникам школ автомобили на 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые выпускники и их родители, скоро 25 мая, в школах Кыргызстана пройдет последний звонок. В связи с этим Министерство внутренних дел в целях обеспечения безопасности выпускников на дорогах, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, обращается к родителям и предпринимателям, сдающим автомобили в аренду не давать выпускникам школ автомобили.

В этот день МВД просит родителей не позволять садиться выпускникам за руль, особенно детям не имеющим водительских удостоверений. В результате нередки случаи, когда подростки получают травмы.

Напомним, что водитель управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лишается права управления транспортным средством на 1 год, а в случае, если водитель не имеющий права на вождение и управляет транспортным средством, его транспортное средство временно водворяется на штрафстоянку и налагается штраф", - говорится в сообщении ведомства.