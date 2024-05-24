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Глава ФСБ заявил о причастности разведки Украины к теракту в "Крокусе"

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Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в "Крокус сити холле". Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, пишет ТАСС.

"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", - заявил глава ФСБ.

"Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/437322
Теги:
Россия, Украина, теракт
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