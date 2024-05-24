Ташиев обратил внимание своих коллег по СНГ на ситуацию в Афганистане

Трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" показали, что сегодня терроризм остается острейшей проблемой современности, заявил на заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, пишет Sputnik.

По его словам, терроризм также угрожает функционированию всей системы международной безопасности и представляет собой реальную угрозу любому государству, независимо от его экономической, военной мощи и географического расположения.

"Международные террористические организации и стоящие за ними спонсоры стремятся использовать напряженность общественно-политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих задач. Особого внимания наших спецслужб требует продолжающийся процесс концентрации террористов в Северной провинции Афганистана, достигший масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ", - сказал Ташиев.

Отметим, в Бишкеке проходит 54-е заседание руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Во встрече принимают участие председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, глава ФСБ России Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и другие главы спецслужб стран СНГ.