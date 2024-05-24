Антисанитария в центре города. Жители Свердловского р-на надеются на акима

Жители Свердловского района Бишкека обратились в нашу редакцию с жалобой по поводу ситуации, которая творится на перекрестке улиц Ахматбека Суюмбаева и Жумабека, а точнее на месте, где ранее располагалась чайхана "Делбирим".

Здание некогда бывшей точки питания, практически, разрушилось, но почему-то продолжает занимать чье-то место почти в центре города.

И это еще не самое страшное. Мусор и полная антисанитария царят повсюду. Крысы и бродячие собаки здесь стали постоянными гостями. Их привлекают груды мусора, которые накопились во дворе чайханы. Еще здесь, по словам местных жителей, ночуют лица без определенного места жительства.

Жители надеются на нового акима Свердловского района Кубанычбека Айтакунова.

"Он человек у нас новый, но говорят, он прошел все ступени муниципальной службы и имеет большой опыт. Очень надеемся, что аким вмешается в ситуацию и как-то обяжет нынешних хозяев этого участка хотя бы, как минимум, здесь прибраться. А то прям почти в центре города царит такая антисанитария у всех на виду, да еще крысы бегают", - жалуются горожане.