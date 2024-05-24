Сын главы ГКНБ вошел в расширенный состав сборной Кыргызстана по футболу

Тренерский штаб Национальной сборной под руководством Штефана Тарковича объявил расширенный список игроков, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к отборочным играм чемпионата мира 2026 и Кубка Азии 2027.

Как сообщили в КФС, команда, состоящая из тридцати трех игроков, проведёт УТС в городе Джалал-Абад с 27 мая по 4 июня. Отмечается, что в окончательную заявку на матч войдут только 23 игрока.

Расширенный состав игроков Национальной сборной:

Вратари:

Токотаев Эржан ("Шанлыурфаспор", Турция), Исламкулов Марсель ("Абдыш-Ата"), Прядкин Артем ("Дордой").

Защитники:

Кичин Валерий ("Енисей", Россия), Козубаев Тамирлан ("Истерн", Гонгконг), Жыргалбек уулу Кайрат, Шамурзаев Амантур, Браузман Християн (все – "Абдыш-Ата"), Бекбердинов Арслан, Дациев Саид, Мищенко Александр (все – "Дордой"), Кыдыршаев Эмир-Хан ("Хувениль", Испания).

Полузащитники:

Абдурахманов Одилжон ("Нефтчи"), Шукуров Алимардон ("Торпедо", Беларусь), Зарыпбеков Эльдияр ("Чайка", Россия), Амангелдиев Бектур ("Нагаворд", Камбоджа), Кадыржанов Адиль, Ахмедов Муролимжон (оба - "Дордой"), Кенжебаев Эрмек ("Славия Мозырь", Беларусь), Мерк Кими ("Пахтакор", Узбекистан), Сталбеков Нурдоолот ("Алай"), Алмазбеков Бекназ ("Галатасарай", Турция), Жапаров Амир ("Мурас Юнайтед"), Атабаев Эрбол ("Волгарь", Россия), Алыкулов Гулжигит ("Неман", Беларусь), Каныбеков Адилет ("Перак", Малайзия), Джумашев Атай, Узденов Магамед (оба– "Абдыш-Ата").

Нападающие:

Мерк Кай ("Унион Титус Петанж", Люксембург), Батырканов Эрнист ("Абдыш-Ата"), Жоэл Кожо ("Динамо-Самарканд", Узбекистан), Бактыбеков Нурбол и Мурзахматов Марлен (оба - "Дордой").

Отметим, Эмир-Хан Кыдыршаев является младшим сыном замглавы кабмина – председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева.

Источник: Кабар