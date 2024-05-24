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В аэропорту "Манас" пояснили строгое поведение с иностранцами

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В пресс-службе аэропорта "Манас" пояснили, почему вынуждены были проявить строгость по отношению к иностранцам. Напомним, в социальных сетях было распространено видео, на котором иностранцев в аэропорту "Манас" выталкивали.

"Наплыв граждан иностранных государств в аэропорт наблюдается уже несколько дней. Такая ситуация возникла из-за того, что для граждан Пакистана организованы бесплатные чартерные рейсы. Но сложность еще и в том, что в МИД поступил список, кого можно допускать на рейс. В итоге в аэропорт прибыли те, кто есть в списке, и те, кого в списке нет.

При этом их поведение оставляло желать лучшего. Они в аэропорту занимали эстакаду, по которой проезжают машины, кричали и не соблюдали правила у стойки регистрации где имелась аппаратура. Мы им объясняли, что в аэропорту свои правила, но они, по-прежнему, продолжали нарушать правила. В итоге нашим сотрудникам пришлось где-то быть строже.

В настоящий момент, слава богу, мы попросили посольство Пакистана вмешаться и объяснить своим гражданам, как нужно себя ввести в аэропорту. И теперь ситуацию частично удалось решить благодаря тому, что мы пускаем в аэропорт строго по спискам МИДа", - сообщили в информационной службе аэропорта.


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URL: https://www.vb.kg/437340
Теги:
Пакистан, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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