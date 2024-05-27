Великий кыргызский язык - за штрафы!

Национальная комиссия по государственному языку, видимо, очень серьёзно озаботилась повсеместным внедрением кыргызского языка. То есть языковой вопрос ее тревожил и раньше, но раньше внедрение происходило на уровне понуканий: а ну-ка – учите! Теперь она перешла ко второму этапу "внедрения" - к санкциям. А что? Санкции нынче в моде и в почете. Так что за незнание государственного языка нацкомиссия отныне хочет штрафовать.

Можно, правда. еще пороть по субботам на конюшне… Но комиссия решила, что рублем (то есть сомом) бить больнее.

Штрафовать предлагается за неисполнение Закона о государственном языке. То есть если вы входите в группу риска (в смысле в перечень лиц, которые обязаны владеть кыргызским языком на должном уровне) и при этом не соответствуете званию человека, на хорошем уровне владеющего государственным языком, - придется раскошелиться.

Штрафные санкции грозят государственным и муниципальным служащим; депутатам Жогорку Кенеша и местных кенешей; служащим Нацбанка; офицерам (а в некоторых случаях и рядовым) правоохранительных органов; судьям; прокурорам; адвокатам; нотариусам; руководителям и сотрудникам учебных заведений; научным и научно-педагогическим работникам; медицинским работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения; должностным и служебным лицам предприятий, организаций и учреждений государственной и муниципальной форм собственности.

Если вы при этом лицо физическое, штраф составит 50 расчетных показателей (5 тысяч сомов). Если юридическое – 170 расчетных показателей (17 тысяч сомов).

Вопрос "надо или не надо изучать кыргызский язык" - не стоит. Ответ очевиден: надо! Во-первых, потому, что это язык государства, где мы живем. А во-вторых (нет, это, пожалуй, как раз во-первых), кыргызский язык – язык древний, с богатейшей историей, который не зазорно выучить каждому интеллигентному человеку…

Зачем же унижать его штрафами? Чем и перед кем он так провинился, кто его так обесценил, назначив за него четко фиксированную таксу? Вместо того чтобы показывать величие языка, приобщать людей к всемирно известным произведениям литературы и устного народного творчества, вызывать желание прочесть в подлиннике Тугелбая Сыдыкбекова, Аалы Токомбаева, Чингиза Айтматова (то, что он писал на родном языке)… Вместо этого – окрик наподобие "Хайль! Хенде хох!" - и деньги. Кому пришло в светлую голову богатство языка мерить деньгами?

Чего, интересно, нацкомиссия надеется добиться такими мерами? Какого эффекта ожидает? Предполагает, что оштрафованный за незнание языка человек побежит его изучать? Побежит куда? На курсы? Которые, между прочим, тоже платные – и при этом далеко не всегда эффективные.

Интересно также, как это все на практике будет происходить. Вот пришли, застукали за незнанием, оштрафовали. Через неделю (ну ладно, через месяц) снова пришли, проверили – все еще не выучил. Опять оштрафовали? И так до бесконечности? Или потом последуют санкции более суровые – от тюрьмы до депортации?

Кое-кто из комментаторов предлагает еще в общественные туалеты не пускать без знания государственного языка. Чтобы уж совсем зарулить не туда и вместо искреннего желания приобщиться к великому языку великого народа вызвать к нему стойкую неприязнь…

А бесплатные курсы для желающих организовать? А хорошие учебники и методички выпустить? А по-настоящему грамотных преподавателей кыргызского языка подготовить? Не пробовали? А зря. Добились бы гораздо больших успехов.

Впрочем, Нацкомиссия не учитывает еще некоторые моменты. Как вопрошал герой одного классического произведения – а судьи кто? Как могут определять чей-то уровень владения языком люди, которые сами постоянно спорят о произношении и правописании тех или иных кыргызских слов и не вполне понимают значение некоторых терминов? Специалисты утверждают, что на сегодняшний день нет четкого представления о едином кыргызском языке. Есть диалекты, которые существуют параллельно и наслаиваются друг на друга…

Но самое главное все-таки – чисто меркантильный подход к его изучению. Стыдно и обидно за кыргызский язык, честное слово. Не заслужил он такого отношения.