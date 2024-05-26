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"Бир Дуйно" просит чиновников соблюдать Конституцию КР

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ОО "Бир Дуйно - Кыргызстан" выступило с заявлением относительно Положения о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, и проведения проверки их деятельности, утвержденного Министерством юстиции КР:

"Как нам стало известно, 16 мая 2024 года Министерство юстиции КР утвердило Положение в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях".

Положение устанавливает процедуру включения некоммерческих организаций (НКО) в Реестр НКО-иностранных представителей (НКО-ИП), требования к проведению обязательных финансовых аудитов и порядку проведения государственных проверок НКО-ИП и иные требования.

После ознакомления с имеющимися в доступности документами, мы приходим к следующим предварительным выводам.

Первое, в открытом доступе мы не нашли сам приказ Минюста (его текст и другие реквизиты), которым было утверждено Положение, в том числе на официальном сайте Минюста и Кабинета министров КР. В демократическом и правовом государстве такого рода документы просто обязаны быть общедоступными для граждан и любого заинтересованного лица.

Второе, нам не ясен статус Положения, то есть является ли оно юридически нормативным правовым актом в соответствии с Законом "О нормативных правовых актах" (и содержит ли "общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение", что является нормой права в соответствии со статьей 2 указанного Закона). Если да, то оно утверждено без соблюдения требований статьи 22 указанного Закона, согласно которому "проекты нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, подлежат общественному обсуждению". И никаких обсуждений, консультаций с представителями

НКО и гражданского общества проведено не было. Процесс подготовки и принятия этого документа не был открытым, доступным для общества и основанным на участии всех заинтересованных сторон.

Третье, пункт 5 Положения делает оговорку и выходит за рамки Закона о НКО и вносит нормативные положения, согласно которым "некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя, НЕ признаются государственные органы, органы местного самоуправления, а также некоммерческие организации, учредителями (или одним из учредителей) которых выступают государственные органы и\или органы местного самоуправления". Как известно, отдельные государственные органы и органы местного самоуправления выступают учредителями некоторых НКО (обычно в организационно – правовой форме "учреждение"). При этом мы отмечаем, что указанные организации (НКО) могут получать "иностранное финансирование" и заниматься так называемой "политической деятельностью", которая определена в соответствии с последними дополнениями в Законе о НКО.

Четвертое, согласно пунктам 9, 22 и 27 Положения, в Реестр НКО-ИП должны будут включаться фамилии и инициалы фамилия и инициалы работников организаций. НКОИП должны будут уведомлять МЮ об увольнении или приеме новых работников (в том числе внештатных работников) в течение 7 календарных дней с момента приема на работу или увольнения. Тем самым Минюст выходит за рамки требований части 1 статьи 17-1 Закона о НКО, определенных законодательным органом Кыргызстана – Жогорку Кенешем КР, и тем самым превышает свои полномочия исполнительного органа государственной власти.

Пятое, ознакомившись с Формой заявления НКО о включении еѐ в Реестр (приложение 2 Положения), мы обнаружили необходимость приложить к заявлению документа, наделяющего некоммерческую организацию правом представлять их интересы в Кыргызской Республике. Однако, как с нашей стороны не однократно уточнялось, что на практике иностранные организации – доноры не предоставляют подобные документы (доверенности) с правом представлять их интересы местным НКО в Кыргызстане. А также материалы и деятельность местных НКО не отражают позицию иностранной организации - донора.

ОО "Бир Дуйно - Кыргызстан" уточняет, что настоящие выводы являются предварительными и наша организация и далее продолжает анализ нормативных положений как самого Закона о НКО, так и утвержденного Минюстом в соответствии с ним Положения.

"Бир Дуйно" и партнёры просят чиновников соблюдать конституцию КР и международные обязательства КР в области прав и свобод человека", - говорится в заявлении организации.


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URL: https://www.vb.kg/437350
Теги:
Министерство юстиции, НПО, Кыргызстан
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