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В Бишкеке прошла конференция "От языка вражды к ненасильственному общению"

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- Светлана Лаптева
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В КГУ имени И. Арабаева в целях повышения правовой грамотности и развития межнациональных отношений на основе международного сотрудничества в формировании гражданской позиции молодежи, в соответствии с условиями демократии провели конференцию на тему "От языка вражды к ненасильственному общению".

Ректор КГУ имени И.Арабаева, доктор филологических наук, профессор Айгуль Абдраева приняла участие в мероприятии и поделилась своими мыслями о повышении правовой грамотности и развития межнациональных отношений на основе международного сотрудничества в формировании гражданской позиции молодежи в соответствии с условиями демократии.

Во встрече приняли участие ведущий специалист отдела организационно-воспитательной работы Министерства образования и науки КР Алтынбек Эркимбеков, проректор по государственному языку, молодежной политике и спорту КГУ имени И. Арабаева, кандидат филологических наук, доцент Жайна Садыкбек кызы, руководители подразделений вуза.

В ходе встречи с докладами выступили: "Конфликт и его конструктивные решения" - профессор кафедры истории и этнологии Кыргызстана Института истории и социально-правового образования имени Э.Ж.Маанаева, доктор исторических наук Каана Айдаркул; "Влияние последних событий на внешнеэкономическую деятельность Кыргызстана" - профессор Института экономики и управления, доктор экономических наук Эльдар Самигуллин; "От враждебного языка к ненасильственному общению" доцент кафедры журналистики Кыргызско-Турецкого университета "Манас", кандидат филологических наук Гульзада Станалиева; "Поликультурное и многоязычное образование в Кыргызстане" и.о.профессора кафедры педагогики Института педагогики и психологии, кандидат педагогических наук Миргуль Эсенгулова.

В культурной программе танцевальный коллектив "Жаз" Гуманитарно-педагогического колледжа представил кыргызские танцы "Эсимде" и "Түшүмдө", кафедра дизайна и гуманитарного образования представила выставку коллекций стильной одежды "Мурас" и "Восток". Руководители коллекций преподаватели кафедры дизайна и гуманитарного образования КГУ имени И. Арабаева Гульзат Сагымбаева и Батима Кызылтау.


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URL: https://www.vb.kg/437353
Теги:
вуз, язык, Бишкек
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