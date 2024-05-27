Сотрудники ГУОБДД по всей стране выявили 48 кортежей выпускников школ

Сотрудниками ГУОБДД МВД КР после церемонии "последнего звонка" было выявлено 48 автомашин, перевозивших выпускников в горы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несмотря на то, что ранее Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения в целях безопасности проводилась разъяснительная работа с выпускниками школ, родителями и учителями, что после церемонии "Последний звонок" не выпускать выпускников на природные объекты, места отдыха и в горы, по всей стране были остановлены кортежи в количестве 48 автомашин.

Из них в городе Бишкек выявлено 29 кортежных и 16 маршрутных автомашин, в Нарынской области - 3 автомашины, перевозящих выпускников школ на места отдыха за пределами города.

Все эти автомашины были установлены на постах при въезде и выезде из городов, и все установленные выпускники были доставлены в районные отделения внутренних дел, а их транспортные средства были поставлены на штрафстоянки для дальнейшего принятия соответствующих мер. Также за один день выявлено в общей сложности 2909 водителей, нарушивших ПДД, в том числе, 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения; 34 водителя без соответствующих документов; 559 водителей с превышением скорости; За грубые нарушения правил дорожного движения 266 автомашин водворены на штраф стоянку.