Ожидаются созидательные перемены. Гороскоп с 27 мая по 2 июня

Практически пролетела календарная весна и вот уже на пороге календарное лето. На стыке сезонов года ожидаются созидательные перемены, которые так или иначе затронут разные сферы жизни. Предстоит пересмотр круга общения, инвестиционной стратегии, планов на лето. Выбор направления в учёбе существенно будет отличаться от прежних намерений, но окажется более перспективным. Важный разговор, затрагивающий сферу личных отношений, позволит многое прояснить.

Овен – с появлением новых знакомых в вашем кругу общения начнут появляться оригинальные идеи, меняющие планы, деловую стратегию развития, а также досуг. Жизнь станет интереснее и насыщеннее. Начатые дела помогут в достижении желаемых целей. Активный отдых на природе, экскурсии и походы помогут в обретении личного счастья, сближая с любимым человеком, либо создавая условия для знакомств, если вы ещё в поиске своей половинки. Можно рассчитывать и на решение финансовых вопросов.

Телец – будьте настойчивее в разговоре с руководством и влиятельными людьми. Недостаток опыта с лихвой будет компенсировано желанием добиться роста доходов. Находчивость позволит одержать победу за новую позицию на работе, расширить собственный бизнес, а также получить важные документы. Сделанные вами шаги позволят достичь реальных результатов уже в ближайшее время. помогут подсказки давних знакомых. Они поделятся советами и опытом, а также поддержат ваши идеи.

Близнецы – вот и настало время выходить из тени. Активность в социальных сетях и на работе, в учёбе и при организации досуга позволит добиться желанных результатов. По вашей инициативе могут состояться деловые встречи, будет выбрано перспективное направление для дальнейшей учёбы, а также устроится развлекательный вояж. Многих ваша инициативность удивит, но это и станет залогом вашего успеха. Приготовьтесь к долгожданным поездкам, которых ожидается немало.

Рак – могут состоятся долгожданнее встречи и поездки, как деловые, так и личного характера, в течение которых предстоит решать важные вопросы. Появится также возможность решить финансовые вопросы, заняться здоровьем. Важную роль сыграют полученные консультации. Вас заранее могут предупредить о потенциальных проблемах, дабы вы успели предпринять меры. Сделанные инвестиции, в том числе в собственное здоровье, оправляет себя.

Лев – идеи и предложения, полученные от людей из вашего окружения, дадут пищу для размышлений. Они подтолкнут к переменам, на которые вы не решались, хотя они давно уже назрели. Следуя за инициаторами преобразований, вы приступите к оригинальным проектам, перезагрузите личные отношения, а также выстроите совершенно иную программу летнего отдыха. Между делом могут состоятся встречи с руководством, которые положительно отразятся на доходах, а также продуктивные визиты в различные инстанции.

Дева – появится возможность встретиться и переговорить с влиятельными людьми. Благодаря обстоятельному разговору решаться не только финансовые вопросы, но и наметится карьерное продвижение. Возможно получение довольно смелых предложений. Отбросив сомнения, вы сделаете значимый шаг, который предопределит развитие карьеры на ближайшие годы. Не исключены дальние поездки, либо общение с людьми издалека, что также внесёт лепту в развитие.

Весы – пора не только строить планы на лето, но и приступить к их реализации. Предстоит многое успеть, поскольку вы одновременно будете заняты вопросами работы, учёбы и личной жизни. Шквал сообщений, поездок и встреч, который обрушится н вас, потребует расторопности, но вы со всем справитесь, а потому и в делах, учёбе и личной жизни наступит долгожданное оживление. Приятным сюрпризом станет получение денег, на которые вы уже и не рассчитывали.

Скорпион – ещё состоятся намеченные ранее деловые поездки и мероприятия, но на первом плане будут находиться преобразования в доме и собственном бизнесе. Перемены в доме коснутся не только быта, кстати самое время заниматься ремонтом, строительством, обновлением интерьера и гардеробы, но и отношений в доме. Удастся преодолеть недопонимания и достичь гармонии. Выгодны инвестиции, а также сделки с недвижимостью.

Стрелец – деловые партнёры, домочадцы и друзья ворвутся в вашу жизнь в новыми идеями, советами, а возможно и критикой. Всё это пойдёт на пользу. Вы сумеете параллельно решать несколько вопросов, отвечать на многочисленные сообщения, посещать деловые и развлекательные мероприятия, объясняться в любви. Принимая изменения, вы избавитесь от устаревших догм, мешавших развитию. В этой круговерти удастся завершить начатые домашние дела.

Козерог – предстоит создавать новые источники доходов, и для этого все средства хороши. Можно менять работу, браться за дополнительную, а если вы и вовсе без работы, то начните активные поиски. В итоге вы сможете существенно увеличить финансовые потоки, что позволит совершить долгожданные покупки и устроить летний отдых. Встреча с давними знакомыми или родственниками окажется полезной. Возможно вы восстановите утраченное общение.

Водолей – вас увидят в новом свете благодаря смене имиджа, а также презентации возникших идей. Проявленная вами инициатив пойдёт на пользу развитию деловых проектов, защите дипломных и диссертаций. Ваш новый имидж не оставит равнодушным любимого человека, благодаря чему отношения выйдут н новый уровень. Полезными и выгодными окажутся покупки, сделки с недвижимостью, а также инвестиции в развитие своего бизнеса.

Рыбы – психологическое развитие, забота о здоровье и атмосфера взаимоотношений в доме будут всё больше вас интересовать и, сделав шаг в этом направлении, вы достигнете нового качества жизни. Можно заниматься вопросами документов, особенно связанных с недвижимостью. Это позволит предотвратить многие проблемы в будущем. В течение недели состоятся долгожданные поездки и встречи, которые помогут осуществить важные планы.

Астролог Андрей Рязанцев