Погода
$ 87.78 - 88.75
€ 94.80 - 95.75

В Москве по подозрению в изнасиловании задержан кыргызстанец

376  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве по подозрению в изнасиловании задержан гражданин Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по городу Москва

"Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, 20 мая 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношение нее насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления.

Столичными следователями СК фигурант установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Им оказался гражданин Киргизской Республики, ему предъявлено обвинение.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела мужчина будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", - говорится в сообщении СК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437366
Теги:
изнасилование, Москва, уголовное дело, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  