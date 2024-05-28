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"Альянс Алтын" поддерживает образование в Таласской области

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Компания "Альянс Алтын" передала медицинскому колледжу в Таласе пять новых компьютеров и две интерактивные панели, а средней школе имени Ч.Айтматова в селе Аманбаев – два ноутбука и одну интерактивную панель.

С инициативой укрепить базу этих образовательных учреждений выступил депутат Жогорку Кенеша Марат Мураталиев. Он подчеркнул, что здоровье нации напрямую связано с врачами, а качественное образование – это будущее страны. За помощь в развитии образования в регионе он выразил "Альянс Алтыну" глубокую благодарность.

Компания "Альянс Алтын" заинтересована в том, чтобы вносить свой вклад в сферу образования. На приобретение оборудования для данных учебных заведений она выделила 611 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/437368
Теги:
золото, образование, Таласская область, школа, PR
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