"Альянс Алтын" поддерживает образование в Таласской области

Компания "Альянс Алтын" передала медицинскому колледжу в Таласе пять новых компьютеров и две интерактивные панели, а средней школе имени Ч.Айтматова в селе Аманбаев – два ноутбука и одну интерактивную панель.

С инициативой укрепить базу этих образовательных учреждений выступил депутат Жогорку Кенеша Марат Мураталиев. Он подчеркнул, что здоровье нации напрямую связано с врачами, а качественное образование – это будущее страны. За помощь в развитии образования в регионе он выразил "Альянс Алтыну" глубокую благодарность.

Компания "Альянс Алтын" заинтересована в том, чтобы вносить свой вклад в сферу образования. На приобретение оборудования для данных учебных заведений она выделила 611 тысяч сомов.