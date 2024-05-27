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ГКНБ пресечен контрабандный канал переправки контрафактных лекарств

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ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечен канал переправки контрабандной партии лекарственных средств, организованный жителем села Кош-Добо Аксыйского района А.М.М., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что житель с. Кош-Добо Аксыйского района на протяжении длительного времени на приграничном районе с РУ активно занимался поставкой и переправкой контрафактных лекарственных средств.

22 мая 2024 года в рамках возбужденного уголовного дела при обыске дома в с.Кош-Добо Аксыйского района обнаружены крупная партия незарегистрированных лекарственных средств (361 наименований), отдельные из которых относятся к психотропным средствам (15 наименований), а также огнестрельные оружия, иностранные автомобильные номерные знаки.

В настоящее время задержанный в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления водворен в ИВС ГКНБ КР, ведется следствие.

Главное управление по Жалал-Абадской области призывает жителей области обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны преступных элементов. (WhatsApp – 0995 012210).


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URL: https://www.vb.kg/437372
Теги:
ГКНБ, лекарства, Кыргызстан
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