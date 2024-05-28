Погода
$ 87.67 - 88.32
€ 94.80 - 95.75

В РФ готовы исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

258  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение "Талибан" можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Как указал дипломат, позиция была передана при согласовании с другими ведомствами. "Позитивная", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, какую позицию занимает МИД по этому вопросу. "Это (исключение "Талибана" из списка запрещенных перед его признанием - прим. ТАСС) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения", - добавил Кабулов.

По его словам, признание правительства талибов со стороны РФ стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году. "Но есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение", - отметил Кабулов.

Дипломат также рассказал, что у Москвы нет планов проводить какие-либо мероприятия или обмениваться поздравительными телеграммами с правительством талибов в связи со 105-летием установления дипломатических отношений между РФ и Афганистаном. "Чисто по формальной причине - отсутствие официального признания", - пояснил он.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.

*Организация признана террористической и запрещена во многих других странах


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437376
Теги:
Россия, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  