В РФ готовы исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение "Талибан" можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Как указал дипломат, позиция была передана при согласовании с другими ведомствами. "Позитивная", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, какую позицию занимает МИД по этому вопросу. "Это (исключение "Талибана" из списка запрещенных перед его признанием - прим. ТАСС) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения", - добавил Кабулов.

По его словам, признание правительства талибов со стороны РФ стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году. "Но есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение", - отметил Кабулов.

Дипломат также рассказал, что у Москвы нет планов проводить какие-либо мероприятия или обмениваться поздравительными телеграммами с правительством талибов в связи со 105-летием установления дипломатических отношений между РФ и Афганистаном. "Чисто по формальной причине - отсутствие официального признания", - пояснил он.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.

*Организация признана террористической и запрещена во многих других странах