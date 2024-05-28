В Бишкеке состоялось заседание межправкомиссии по делам немцев

В Бишкеке состоялось XVI заседание Межправительственной кыргызско-германской комиссии по делам немцев Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Молдогазиев, германскую - депутат Бундестага, уполномоченная Федерального правительства Федеративной Республики Германия по вопросам переселенцев и национальных меньшинств Натали Павлик.

В своем выступлении заместитель министра Айбек Молдогазиев с удовлетворением отметил об активизации политического диалога между Кыргызстаном и Германией в 2023 году.

Айбек Молдогазиев сообщил, что в многонациональном Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития всеми этническими группами своего языка, культуры и самобытности. В частности, этнические немцы Кыргызстана являются неотъемлемой частью нашего общества, внося свой вклад в социально-экономическое развитие страны. Говоря о немецком языке, заместитель министра Айбек Молдогазиев подчеркнул об интересе кыргызстанской молодежи в его изучении и знакомстве с культурой Германии.

В свою очередь, уполномоченная Натали Павлик и представители профильных органов Германии рассказали о поддержке этнических немцев в Кыргызской Республике со стороны Федерального Правительства. В частности, германская сторона рассказала о мероприятиях, реализуемых в Кыргызстане в 2024 году.

В рамках заседания председатель Народного совета немцев Кыргызстана Валерий Диль также предоставил информацию о деятельности Народного совета немцев.

По итогам заседания было подписано соответствующее Коммюнике.