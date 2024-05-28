Почти завершился сбор подписей за лишение Жээнбекова статуса экс-президента

Депутат Жогорку Кенеша, председатель депутатской группы "Элдик" Акылбек Тумонбаев сообщил, что сбор подписей для лишения Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента близится к завершению. Об этом он сказал в интервью "Азаттыку".

Также по словам депутата, вместе с этим идет работа по сбору документов и фиксации возможных нарушений со стороны Жээнбекова в годы президентства.

"Мы собираем документы и фиксируем нарушения, которые он совершил, будучи президентом и премьер-министром. Сбор подписей почти завершен. Мы уже собрали документы, касающиеся средств, поступивших в 2020 году во время пандемии, а также материалы по аварии на Бишкекской ТЭЦ, когда он был премьер-министром", - сказал он.

Тумонбаев выступил с предложением лишить Жээнбекова статуса экс-президента КР 28 февраля на заседании Жогорку Кенеша. Свое предложение он аргументировал связью экс-президента с бывшим таможенником Райымбеком Матраимовым, который сейчас находится под стражей. Депутат говорил, что из-за связей с Матраимовым из парламента уже ушли несколько депутатов, а министров лишают должностей. "Но есть человек, который привел Матраимова на политическую арену, но его имя не называют. Этот человек живет за счет государства. Кто это? Это Сооронбай Жээнбеков", - заявил он тогда на заседании ЖК.

В ответ вице-спикер парламента, депутат Нурланбек Азыгалиев сообщил, что для лишения Жээнбекова статуса экс-президента необходимо решение фракции, после чего будет сформирована комиссия.

В Кыргызстане за годы независимости страной руководили пять президентов и только у Розы Отунбаевой и Жээнбекова сохранился статус экс-президента, который дает им неприкосновенность и определенные привилегии.

Тумонбаев не первый раз предлагает лишить Жээнбекова этого статуса. С таким предложением он выступал и в июне 2023 года. Кроме него с таким предложением также выступали активисты и бывший президент Алмазбек Атамбаев, который сам был лишен статуса экс-президента.

Жээнбеков был преемником Атамбаева и был избран президентом Кыргызстана в 2017 году. Он занимал этот пост до 2020 года и добровольно ушел в отставку на фоне митингов в октябре после выборов в ЖК, результаты которых в итоге были отменены.