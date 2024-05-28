Садыр Жапаров поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, поздравил пограничников с 25-летием образования Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Поздравления Главы государства:

"Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!

Сердечно поздравляю вас с Днем пограничника и 25-летием образования Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики!

С момента образования ведомства немало героических подвигов пограничников вписано в историю независимого Кыргызстана.

Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, вы решаете важнейшие задачи по обеспечению национальной безопасности, что требует постоянного повышения уровня знаний, крепкой выдержки, умения быстро и оперативно принимать решения и действовать в самых непростых условиях.

Мы гордимся тем, что наши пограничники демонстрируют высокий профессионализм и мужество на международной арене. Участие в совместных учениях, обмен опытом с коллегами из других стран способствует росту эффективности нашей пограничной службы, укреплению международного сотрудничества и безопасности в регионе.

Очевидно, что рост потенциала Пограничной службы ГКНБ – это залог территориальной целостности государства и основа стабильности в стране. Государство прилагает все усилия для улучшения условий службы пограничников, модернизации пограничной инфраструктуры, внедрения новых технологий, повышения социального статуса военнослужащих.

Уважаемые соотечественники!

Преданность долгу и готовность воинов в зеленых фуражках к самопожертвованию являются примером настоящего мужества и патриотизма для всех граждан нашей страны и будущих поколений.

Охрана границы – не просто работа, а священный долг по защите Родины. Каждый кто выбрал эту профессию, осознает всю ответственность, которая ложится на его плечи.

Отмечая этот важный праздник, мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая границы нашей Родины. Их подвиги никогда не будут забыты и вечно будут жить в сердце нашего народа.

Отдельные слова благодарности я хочу адресовать ветеранам-пограничникам. Ваш богатый опыт, знания и мудрость стали неоценимыми для молодого поколения. Вы являетесь для них примером безупречной службы и любви к родине.

Особой благодарности заслуживают семьи пограничников, которые с ними делят все тяготы и радости службы. Ваша поддержка и понимание помогают военнослужащим идти по этому нелегкому пути служения Отечеству.

Уважаемые пограничники!

Желаю, чтобы каждая минута вашей почетной и ответственной службы была спокойной, а поддержка, государства, народа и семьи вдохновляла вас на новые подвиги!

Всегда гордитесь своей профессией и данной вами присягой! Уверен, что и впредь в ваших сердцах будут расти чувство патриотизма и гордость, что вы являетесь потомками Манаса Великодушного.

Пусть в нашем государстве всегда царит мир, граница Кыргызстана будет прочной и наша солнечная страна никогда не сбивается с пути развития!"