ГКНБ задержан криминальный авторитет Аксыйского района

ГКНБ КР в селе Аксы Джалал-Абадской области задержан так называемый криминальный авторитет Аксыйского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в адрес ГКНБ КР поступили обращения предпринимателей в отношении жителя города Кербен Аксыйского района К.Р.К., 1967 г.р., ранее неоднократно судимого за разбой и вымогательство, и позиционирующего себя как криминального авторитета.

По данным следствия К.Р.К. в октябре 2023 года, войдя в доверие предпринимателей под предлогом осуществления совместного бизнеса, завладел их денежными средствами на сумму более 150 тысяч долларов США.

При этом, на просьбу компаньонов исполнить ранее взятые на себя обязательства по совместной добыче и реализации угля на разрабатываемом месторождении угрожал физической расправой.

22.05.2024 года в рамках возбужденного уголовного дела К.Р.К. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Джалал-Абадской области.

ГКНБ КР просит лиц, возможно ставших жертвой насилия задержанного К.Р.К., обращаться по телефону доверия ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области (WhatsApp – 0995 012210).