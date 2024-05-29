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Объявлен конкурс на должности младшего начальствующего состава УПСМ Бишкека

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ГУОБДД МВД объявляет конкурс на должности младшего начальствующего состава УПСМ Бишкека, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях создания подготовленного состава кандидатов на замещение вакантных должностей младшего начальствующего состава УПСМ по ГУВД Бишкека, ГУОБДД МВД Кыргызской Республики объявляет конкурс на формирование резерва кадров.

В конкурсе имеют право принимать участие граждане Кыргызской Республики, не моложе 19 лет, отвечающие условиям и квалификационным требованиям при приеме на службу и дальнейшего прохождения службы в правоохранительных органах, в установленным Законом Кыргызской Республики "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики".

Основные квалификационные требования:

-возраст не моложе 19 и не старше 30 лет;

-наличие среднее общее образование;

-наличие водительского удостоверения с категориями В, С;

Для участия в конкурсе кандидат обязан представить следующие документы:

-личное заявление;

-автобиография, 2 экземпляра (собственноручно написанная и напечатанная);

-автобиографический реферат;

-копии документов, подтверждающих соответствующее образование, квалификацию или специальные знания, а также приложений к документам, с полученными за время обучения оценками (заверенные нотариально);

-копия трудовой книжки (за исключением граждан, поступающих на службу впервые), заверенная нотариально;

-копия военного билета (для граждан мужского пола) (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс);

-копия паспорта (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс) и копия свидетельства о рождении;

-копии свидетельств о рождении детей (если есть дети) и заключении брака (если состоит в браке);

-медицинское заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе в правоохранительном органе;

-не менее трех рекомендательных писем;

-фотографии 9⨯12 (1 шт.) и 3⨯4 (4 шт.).

Прием документов для участия в конкурсе будет производится 28-июня 2024 года по адресу Бишкек, улица Ч.Валиханова 1А, конт. телефоны рабочей группы (0312) 631275, дежурная часть (0312) 630900, (0312) 630901".


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URL: https://www.vb.kg/437391
Теги:
трудоустройство, ГУОБДД
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