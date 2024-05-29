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ГКНБ КР пресечен канал незаконного ввоза шин из Китая

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР пресечен канал незаконного ввоза шин для грузовых автомобилей из КНР через пункт пропуска "Торугарт", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ГКНБ КР совместно с таможней "Нарын" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены складские помещения на территории Чуйской области, где хранились и продавались шины грузовых автомобилей, ввозимых из КНР, путем контрабанды.

Таким образом был выявлен канал незаконного ввоза шин для грузовых автомобилей общей стоимостью более 3 млн. сомов.

По итогам подсчета торгово-промышленной палаты КР, в результате указанной схемы бюджету страны причинен материальный ущерб на сумму более 2 млн. сомов.

В настоящее время, в рамках данного материала проводятся соответствующие мероприятия, по установлению аналогичных фактов и лиц причастных к указанной схеме".


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URL: https://www.vb.kg/437393
Теги:
граница, Китай, контрабанда, Кыргызстан
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