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Поисковики запустили флешмоб "Поздравь пограничника Кыргызстана!"

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- Светлана Лаптева
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Ребята из отряда "Учкун" Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" организовали флешмоб – "Поздравь пограничника Кыргызстана!" или "Погранслужбе Кыргызстана-25 лет".

"Наше село Ичке-Жергез не так далеко от границы, и у нас родился Сталбек Асакеев. Он долговое время был активным руководителем организации пограничников Кыргызстана, помогал школе, привлекал пограничников к помощи, сам приезжал, и как только появилась инициатива в нашем поисковом движении, мы сразу решили поддержать - организовать флешмоб, чтобы поздравить наших кыргызских пограничников.

Наши ребята спели песни, сняли это на видео и запустили по сетям. Зачем? Очень мало говорят о вкладе наших пограничников в дело мира, в защиту Родины. А ведь это очень трудно постоянно жить на границе, и все время быть в боевой готовности. Мы и наши ребята хотим поздравить и жен, и семьи, и детей пограничников. Они часто живут со своими мужчинами-пограничниками на отдаленных высокогорных участках, месяцами не спускаясь вниз. И все ради того, чтобы был мир! Мы хотим, чтобы пограничники, их семьи знали, что мы их любим и уважаем! А еще помним подвиги наших ребят, рассказываем о них школьникам", – рассказала руководитель отряда "Учкун" Айнура Кангельдиева.

Пример отряда юных поисковиков из Ичке-Жергеза может поддержать каждый кыргызстанец - 25 лет погранвойскам Кыргызстана празднуется весь год. Запишите слова поздравления пограничникам Кыргызстана, спойте для них куплет любимой песни, или расскажите стихотворение, можно выложить рисунок со словами "Поздравь пограничника Кыргызстана !". или "Погранслужбе Кыргызстана -25". Главное, сделайте это от души!


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URL: https://www.vb.kg/437394
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан
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