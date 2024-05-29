Прогнозные запасы нефти по всему КР доходят до 1,3 млрд тонн, - эксперт

В Бишкеке прошел круглый стол на тему "Нефтегазовая промышленность Кыргызстана: Проблемы и перспективы развития", организованный Ассоциацией горнопромышленников и геологов Кыргызстана. В мероприятии приняли участие представители Минприроды КР, нефтегазовых предприятий КР и ветераны отрасли, которые обсудили положительный опыт деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз" в контексте потребности всей страны в нефтепродуктах.

Как рассказал нашему изданию главный инженер ОАО "Кыргызнефтегаз" Заирбек Ажикулов, компания за 2023 год по всем показателям вышла вперед, но, тем не менее, те запасы сырой нефти, которые имеются, были разведаны еще в советские времена.

"Естественно, на сегодняшний день происходит уменьшение этих запасов. Поэтому и были высказаны на круглом столе актуальные вопросы и предложения, которые дали нам возможность определиться с основными нашими направлениями. То есть в каком направлении нам двигаться: в сторону геологоразведки, поиска, наращивания углеводородных запасов", - сказал он.

Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков и вовсе высказал мнение, что Кыргызстан вполне может сам себя обеспечить всеми нефтепродуктами и тому есть серьезные предпосылки.

""Кыргызнефтегаз" на сегодняшний день успешно работает, справляется, но тот объем, который на сегодняшний день добывает это компания, а это, по результатам 2023 года, составляет порядка 184 тысячи тонн, не достаточен. Так как потребность в нефтепродуктах в Кыргызстане составляет примерно 1,6 млн тонн.

Что мы должны для этого делать? Мы должны увеличивать добычу сырой нефти. Для потребностей Кыргызстана желательно эту цифру довести до 2,5 млн тонн сырой нефти. Да, как я уже говорил, мы добываем 184 тонны и ежегодно добыча увеличивается, темп хороший, но все равно этого недостаточно.

В стране есть перспективные площади, на которых определены и извлекаемый запас, и прогнозный запас. На сегодняшний день этих перспективных впадин насчитывается порядка десяти. Примерно прогнозный запас – составляет от 700 млн до 1,3 млрд тонн. Среди них есть более перспективные площади: Восточно-Чуйский, Иссык-Кульский участки и Юго-Западный участок Ферганской долины.

Мы говорим, давайте сегодня уже начнем думать об этом, то есть находить или просить финансовые средства у руководства страны. Тем более, что власти страны уже значительно помогают "Кыргызгеологии". Если до этого выделялось всего лишь порядка 20 млн сомов, то в этом году выделили 1 млрд сомов. Оказывается значительная помощь и "Кыргызкомуру" - покупается в больших объемах техника. Если допустим после развала СССР мы стали добывать порядка 200 тысяч тонн угля, то на сегодняшний день мы перевалили за 3 млн тонн угля. Практически, приближаемся к отметке союзного времени – 4,5 тонн угля.

Делается хорошая колоссальная помощь, но давайте сегодня думать и "Кыргызнефтегазе". Если есть перспективные площади и есть возможность обеспечить себя полностью нефтепродуктами, то давайте будем думать и находить деньги, в частности, на проведение геофизических работ на этих перспективных участках. Дальше будем бурить и если мы найдем нефть, то мы только выиграем от этого. У нас есть нефть, но для этого нужны только деньги, чтобы, как я уже говорил, бурить и находить "черное золото". Тем самым мы сможем полностью обеспечить потребности страны", - сказал Дуйшенбек Камчыбеков.