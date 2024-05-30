РФ и КНР создали объединенный центр обмена данными по лунным миссиям

Россия и Китай создали объединенный центр обмена данными по исследованиям Луны, координируются российская миссия "Луна-26" и китайская "Чанъе-7", сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Серей Савельев.

"Мы координируем наши миссии, мы создали объединенный центр обмена данными, мы реализуем проект по координации нашей миссии "Луна-26", запуск которой должен состояться в 2027 году, с китайской миссией "Чанъе-7"", - сказал Савельев на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Ранее Госдума на заседании во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

В июне 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. В марте того же года две страны подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции.

16 мая глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года. В начале марта этого года гендиректор "Роскосмоса" заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

25 декабря 2023 года в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации сообщили, что российскую научную аппаратуру для изучения Луны отправят на китайском аппарате "Чанъе-7". По данным корпорации, запуск миссии "Чанъэ-7" запланирован на 2026 год.

К российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединились 12 стран и международные организации, сообщил Савельев.

"На сегодняшний день к нашему совместно с китайцами проекту присоединились 12 стран, включая: Объединенные Арабские Эмираты, ЮАР, Пакистан, Белоруссию, Турцию и ряд других", - сказал он. Кроме того, к российско-китайскому проекту также присоединились международные организации, которые занимаются космической деятельностью.

Савельев сообщил, что к альтернативному проекту по исследованию Луны "Артемида", который возглавляет США, присоединились около 40 стран. "Это в основном страны ЕС, западные страны", - отметил он.

"Вероятности угрозы раскола в случае, если в наш проект войдут страны недружественные, - мы не видим таких рисков", - заявил замгендиректора "Роскосмоса".

Программа Artemis ("Артемида") была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Источник: interfax.ru