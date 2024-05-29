Школьники из Кыргызстана завоевали семь медалей на Олимпиаде в Баку

Посол Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике посетил церемонию закрытия 1-й Тюркской Интеграционной Олимпиады в Баку. Она прошла на днях.

Кыргызская делегация на олимпиаде представлена 7 учениками, которые продемонстрировали прекрасные результаты. Команда из КР завоевала одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Золотую медаль завоевал ученик 10 класса иновационной школы №4 имени Н. Бримкулова Давлетбаев Тайырбек Абдухалилович.

"Такие мероприятия важны для укрепления связей между тюркскими народами, они перспективны. Поздравляю кыргызстанских школьников с достигнутыми результатами", - отметил посол Кайрат Осмоналиев.

1-я Тюркская Интеграционная Олимпиада проводится среди школьников тюркских государств с целью донести до тюркского народа лозунг "Единство в языке, мышлении и труде". Она направлена на объединение молодежи тюркских народов через образование и культурный обмен.

Справочно: Тюркская Интеграционнная Олимпиада (ТИО) образована на базе Олимпиады Дружбы Предметов (ОДО), основанной организацией "Hədəf Nəşrləri", входящей в группу компаний "Hədəf Şirkətlər Qrupu" в 2009 году. Вопросы в ТИО составляются в интегративном формате, объединяя 2-5 предметов, таких как география, литература, история, культура и общие науки тюркского мира.