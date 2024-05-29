Откровения неискреннего миротворца: зачем Зеленскому внимание кыргызов?

"Ваши лидеры боятся Путина, а я - миротворец" - таков общий смысл интервью Владимира Зеленского нескольким СМИ из центральноазиатского региона, включая медиа из Кыргызстана.

Насколько Зеленский, чьи президентские полномочия истекли еще 20 мая, вправе выступать от лица всех украинцев - это отдельная тема. Однако обставлено интервью было в лучших традициях настоящего шоу. Представление проходило в декорациях Харькова, к которому движется РФ, стремящаяся обезопасить приграничные регионы от террористических атак со стороны Украины. Сам Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, активно использовал актерский талант, как всегда беспощадно переигрывая и не стесняясь в выражениях.

На вопросы Зеленский отвечал больше часа. Россию он рисовал страной людоедов, стремящуюся поглотить все вокруг, а также пугал тем, что РФ "обязательно нападет на страну, где есть русские". Интересно, обратили ли на этот публичный (и опубликованный в некоторых медиа) призыв к межнациональной розни наши спецслужбы?

Зеленскому досталась благодарная журналистская публика, поскольку, само собой, для общения с ним собрались только представители медиа, финансируемых Западом. В их числе Адиль Турдукулов, о чьих связях с ЦРУ неоднократно говорили отечественные спецслужбы, а также Айбек Бийбосун - репортер американского издания, работающего в КР под брендом "Азаттык".

По словам политолога Бакыта Бакетаева, интервью Зеленского - это попытка найти опору и поддержку из числа лидеров стран Центральной Азии.

"Но он должен одно понять. Мы связаны с Россией миллионами нитей. У нас одна кровеносная система. За сто лет мы вросли друг в друга. Зеленский хочет разделить нас, хотя мы же один организм. Думаю, он зря теряет время, пытаясь разорвать Россию и Центральную Азию. И так думаю не только я, как старый дипломат, это простой народ так думает. Но он [Зеленский] сейчас, конечно, пытается через журналистов найти союзников в Центральной Азии. Но таких союзников, как Польша, Литва, Латвия, он здесь не найдет. Ему не удастся, осуществить задуманное, потому что здесь сидят у нас тоже бывалые дипломаты и они никогда не пойдут на разрыв отношений с Россией, несмотря на какие-то санкции. Это понимает, даже Запад. Зеленский просто потерял время", - считает эксперт.

Действительно, если абстрагироваться от эмоциональной составляющей медиа-продукта, выданного Владимиром Зеленским, то станет понятно, что изготавливался он в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание наших политиков, в частности, руководителей стран региона к так называемому "саммиту мира", который Украина собирается в июне в Швейцарии. Причем мероприятие нужно ему не столько ради мирных инициатив, а для легитимизации своего статуса, ведь Зеленский по сути сегодня узурпировал власть на Украине.

Но обо всем по порядку. Начнем с того, что вполне очевиден тот факт, что достичь каких-то реальных мирных договоренностей с Россией украинская сторона не хочет. Зеленский лично ответственен за отказ от выполнения Минских соглашений. А в марте 2022 года украинские власти, возглавляемые им, перечеркнули все стамбульские договоренности, могущие привести к политическому компромиссу еще два года назад.

Свой "саммит мира" Зеленский пиарит потому, что участие в нем мировых лидеров, включая президентов стран Центральной Азии, обеспечило бы ему признание в качестве легитимного главы Украины, коль скоро Конституция не позволяет это сделать. И фактически в своем интервью он потребовал присутствия на швейцарском саммите лидеров стран ЦА, заявив, что они "должны обязательно поддержать само событие".

"Само событие", между тем, не предполагает достижения каких-либо реальных результатов. По замыслу Зеленского саммит должен был продемонстрировать единство мирового сообщества в поддержке Киева и вынудить Россию принять "формулу мира Зеленского", обнародованную автором в ноябре 2022 года во время Саммита лидеров G20 в Индонезии.

Нужно отметить, что на сегодня эта формула заметно видоизменилась. Из десяти первоначально обозначенных требований осталось только три. Украинская сторона сократила перечень вопросов, подлежащих обсуждению на саммите. Очевидно, что это сделано для того, чтобы заинтересовать большее количество потенциальных делегатов.

В итоге в повестке остались свободное мореходство, ядерная безопасность и вопрос обмена пленными. При этом сформулированы они так, что достичь с Россией консенсуса невозможно. Свобода мореходства предполагает, что Украина сможет бить морскими дронами по российскому Крыму. Требование о ядерной безопасности звучит абсурдно в силу того, что украинцы сами атаковали Запорожскую АЭС и ее критическую инфраструктуру.

Обмен военнопленными также был прекращен по инициативе украинской стороны. Кроме того, формулировки Зеленского по этому вопросу неприемлемы для России, прежде всего из-за соотношения пленных 15000 к 750 человек. Также нужно понимать, что сегодня к обмену не очень стремятся и сами пленные украинцы - многие из них не хотят попасть под повторную мобилизацию или погибнуть, как те, что находились на борту российского Ил-76 и были сбиты украинской стороной над Белгородской областью, когда их везли на обмен.

Получается, что "саммит мира" изначально обречен на неудачу. Эту бесперспективность подходов Киева к вопросу мирного урегулирования конфликта понимают во многих странах на Ближнем Востоке, в Южной Америке и в Африке.

Для большинства адекватных мировых лидеров очевидно, что ультиматумы в адрес России в данном контексте делают мир недостижимым. Даже американцы осознают это, во всяком случае на сегодня высока вероятность, что швейцарский "мирный" фарс американский президент Джо Байден пропустит.

Вместе с тем, несостоятельным инициативам Зеленского есть альтернативы. Так свои подходы к установлению мира на Украине разработали и продвигают, правда пока безрезультатно, Китай и Турция.

Причем турецкие власти, судя по всему, не оставляют надежды все-таки выступить в качестве успешного посредника в переговорном процессе между Россией и Украиной, предложив условия, которые устроят обе стороны. В украинских телеграмм-каналах активно делятся документом, который предположительно является планом мирного урегулирования конфликта, разработанным Анкарой.

Турецкая сторона пока не подтвердила, но пока и не опровергла подлинность документа. Но учитывая, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган еще в марте говорил о том, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России не имеют шансов и что Турция готова организовать и провести мирный саммит с участием РФ, вполне вероятно, что он настоящий.

План "Стамбул-2" содержит в себе реализуемые условия мира и гарантии безопасности для Украины, включающие прекращение огня, сохранение территориальной целостности страны в границах на момент остановки боевых действий, внеблоковый статус до 2040 года и проведение референдума в том же году по поводу территориальной принадлежности на новых российских территориях, обмен пленными в течение одного месяца, поддержка стремления Украины к вступлению в ЕС со стороны РФ, США и Турции и другое.

"Стамбул-2" выгоден украинским властям, поскольку позволяет тому же Зеленскому остаться у власти. На него, вероятно, согласится и Россия, хотя бы ради восстановления диалога между странами. Этот план мог бы стать реальной основой для достижения мира.

Однако, как пишут все те же украинские телеграмм-каналы, официальный Киев не готов к переговорам в рамках плана "Стамбул-2". Вместо того, чтобы искать действенные и эффективные пути для завершения конфликта и снижения напряжения, Владимир Зеленский раздает интервью в попытках собрать группу поддержки на фальшивый саммит мира, чтобы таким образом решить собственные политические проблемы. Получается, что нелегитимный украинский президент просто играет в миротворца, вместо того, чтобы стать им.