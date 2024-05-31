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Парламент Колумбии проголосовал за запрет корриды

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- Светлана Лаптева
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Парламент Колумбии проголосовал за запрет корриды.Теперь закон должен подписать президент страны Густаво Петро, который давно является противником корриды. Закон предусматривает поэтапный запрет боёв, кульминацией которых является смерть быка, к 2028 году.

Зоозащитники назвали закон "огромной победой для организаций, которые работают над преобразованием общества и отказом от насилия над животными". "Я чувствую облегчение, что быков и лошадей в Колумбии прекратят мучить, а дети больше не будут смотреть это зрелище", – сказал активист и городской депутат Терри Уртадо, который возглавлял акции протеста против корриды с 1990-х годов.

Поклонники корриды считают запрет "посягательством на свободу меньшинств", а также проблемой для городов, где эти мероприятия собирали тысячи зрителей.

Коррида зародилась на Пиренейском полуострове ещё в бронзовом веке, а современный вид приобрела в начале XVIII века в Испании. Позже бои быков стали проводиться во Франции, Португалии, Китае, странах Латинской Америки, пытались организовать их и в России.

Сейчас, когда благополучию животных стало уделяться больше внимания и всё больше людей считают неприемлемыми страдания животных ради развлечения человека, взгляды на корриду меняются. Легальной она остаётся только в семи странах: Испании, Франции, Португалии, Мексике, Перу, Эквадоре и Венесуэле. При этом в некоторых из этих стран действует региональный запрет на бои быков.


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URL: https://www.vb.kg/437424
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