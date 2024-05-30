Жапаров провел совещание по разработке новой программы развития Кыргызстана

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по вопросам разработки новой программы развития Кыргызской Республики до 2030 года.

"На сегодняшний день мы стоим на пороге многих предстоящих задач и начинаем разработку программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, в рамках которой определим план на ближайшие 6 лет", - сказал Акылбек Жапаров.

В ходе заседания были обсуждены основные социально-экономические достижения страны за последние 3 года и обозначены цели и задачи на период до 2030 года.

В завершении заседания глава кабмина Акылбек Жапаров дал ряд поручений министерствам и ведомствам страны, а также полномочным представительствам Президента в областях по приоритетным направлениям разработки проекта программы развития государства до 2030 года.

"Уважаемые коллеги, цели и задачи ясны, приоритеты определены, и теперь я прошу Вас приступить к работе", - сказал Председатель Кабмина.