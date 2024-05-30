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Жапаров провел совещание по разработке новой программы развития Кыргызстана

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по вопросам разработки новой программы развития Кыргызской Республики до 2030 года.

"На сегодняшний день мы стоим на пороге многих предстоящих задач и начинаем разработку программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, в рамках которой определим план на ближайшие 6 лет", - сказал Акылбек Жапаров.

В ходе заседания были обсуждены основные социально-экономические достижения страны за последние 3 года и обозначены цели и задачи на период до 2030 года.

В завершении заседания глава кабмина Акылбек Жапаров дал ряд поручений министерствам и ведомствам страны, а также полномочным представительствам Президента в областях по приоритетным направлениям разработки проекта программы развития государства до 2030 года.

"Уважаемые коллеги, цели и задачи ясны, приоритеты определены, и теперь я прошу Вас приступить к работе", - сказал Председатель Кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/437431
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан
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