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Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке снова выставлен на аукцион

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Департамент по управлению муниципальным имуществом выставляет на аукцион имущественный комплекс "Ак-Кула". Об этом сообщается на сайте мэрии Бишкека.

По данным мэрии, имущественный комплекс разделен на 33 лота.

На территории имущественного комплекса за муниципалитетом оставлены участки под строительство школ, детских садов, под инженерные объекты, дороги и зеленые зоны.

Отметим, первый аукцион должен был пройти 16 мая 2024 года в 10:00. В связи с отсутствием заявки, указанный аукцион не состоялся.

Также, 16 мая проведен электронный аукцион по передаче в арендное пользование земельного участка площадью 0,93 га под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов по проектируемой улице Жукеева-Пудовкина, участие в аукционе приняли 6 претендентов.

При этом необходимо отметить, что земельный участок, выставленный с стартовой арендной платой 5 млн сомов в год, предоставлен победителю с установленной ежегодной арендной платой 32 млн сомов.

Таким образом, в настоящее время, между муниципалитетом и отечественными предпринимателями налажено прозрачное взаимовыгодное сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/437432
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