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Мэрия Бишкека просит Бекешева не вводить общественность в заблуждение

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Вчера, 29 мая 2024 года, депутат Жогорку Кенеша КР Дастан Бекешев на заседании парламента заявил о том, что человек скончался из-за повышенного давления и нервов в связи с ситуацией в парке имени М.К. Ататюрка.

Официальную информацию о причине смерти гражданки Байтурсуновой С., прокомментируют компетентные органы. В связи с этим, мэрия Бишкека просит депутата Дастана Бекешева и других заинтересованных лиц не вводить в заблуждение общественность.

Необходимо отметить, что Дастан Бекешев неоднократно выступал инициатором решения об утверждении границ парка имени Ататюрка на заседаниях Жогорку Кенеша КР. Депутату, как юристу, хорошо были известны последствия данного решения.

Мэрия города Бишкек в работе по возвращению территории парка им. М.К.Ататюрка принимает меры исключительно в рамках действующего законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/437433
Теги:
Дастан Бекешев, мэрия, Бишкек
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