В ГНС рассказали, кто из предпринимателей освобождается от применения ККМ

В Кыргызстане предприниматели, принимающие исключительно безналичные расчеты, освобождаются от применения ККМ. сообщает пресс-служба ГНС.

Согласно последним изменениям в налоговом законодательстве Кыргызской Республики субъекты предпринимательства, осуществляющие денежные расчеты исключительно в безналичной форме, могут вести деятельность без применения контрольно-кассовых машин.

Это нововведение распространяется на предпринимателей, которые ведут расчеты с населением при продаже товаров, выполнении работ и предоставлении услуг только в безналичной форме через QR-платежи, POS-терминалы, платежные терминалы, идентифицированные электронные кошельки, мобильные приложения и другие периферийные устройства.

Однако субъекты, принимающие как безналичные, так и наличные платежи, не могут применять данную норму законодательства.