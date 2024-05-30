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В ГНС рассказали, кто из предпринимателей освобождается от применения ККМ

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В Кыргызстане предприниматели, принимающие исключительно безналичные расчеты, освобождаются от применения ККМ. сообщает пресс-служба ГНС.

Согласно последним изменениям в налоговом законодательстве Кыргызской Республики субъекты предпринимательства, осуществляющие денежные расчеты исключительно в безналичной форме, могут вести деятельность без применения контрольно-кассовых машин.

Это нововведение распространяется на предпринимателей, которые ведут расчеты с населением при продаже товаров, выполнении работ и предоставлении услуг только в безналичной форме через QR-платежи, POS-терминалы, платежные терминалы, идентифицированные электронные кошельки, мобильные приложения и другие периферийные устройства.

Однако субъекты, принимающие как безналичные, так и наличные платежи, не могут применять данную норму законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/437435
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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