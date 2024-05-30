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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с мэром Чэнду Ван Фэнчао

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В зале заседаний столичного муниципалитета состоялась встреча мэра Айбека Джунушалиева с делегацией города Чэнду (КНР) во главе с мэром Ван Фэнчао.

Стороны выразили уверенность, что между руководством лидеров, Президентом КР и С.Н. Жапаровым и Председателем КНР Си Цзиньпин выстраивается эффективное кыргызско-китайское стратегическое сотрудничество и активно укрепляются и расширяются межгородские связи.

Также Айбек Джунушалиев подчеркнул активизацию кыргызско-китайских отношений за последние годы и отметил, что для Бишкека является важным и приоритетным углубление двустороннего сотрудничества с городом Чэнду.

Ван Фэнчао предложил усовершенствовать торгово-экономическое сотрудничество, а также открыть представительство Бишкека в городе Чэнду для дальнейшего продвижения инвестиционных инициатив и торгово-экономических связей.

"Это мой первый визит в город Бишкек. Город молодой, модный и процветающий",- отметил Ван Фэнчао.

Айбек Джунушалиев добавил, что будущие инвестиционные проекты будут связаны со сферой транспорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.

В конце встречи стороны выразили надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Справка: Город Бишкек и город Чэнду были породнены 24 октября 2023 года в рамках официального визита Главы Государственного совета КНР Ли Цяна в КР.


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URL: https://www.vb.kg/437436
Теги:
Китай, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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