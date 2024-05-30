Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с мэром Чэнду Ван Фэнчао

В зале заседаний столичного муниципалитета состоялась встреча мэра Айбека Джунушалиева с делегацией города Чэнду (КНР) во главе с мэром Ван Фэнчао.
Стороны выразили уверенность, что между руководством лидеров, Президентом КР и С.Н. Жапаровым и Председателем КНР Си Цзиньпин выстраивается эффективное кыргызско-китайское стратегическое сотрудничество и активно укрепляются и расширяются межгородские связи.
Также Айбек Джунушалиев подчеркнул активизацию кыргызско-китайских отношений за последние годы и отметил, что для Бишкека является важным и приоритетным углубление двустороннего сотрудничества с городом Чэнду.
Ван Фэнчао предложил усовершенствовать торгово-экономическое сотрудничество, а также открыть представительство Бишкека в городе Чэнду для дальнейшего продвижения инвестиционных инициатив и торгово-экономических связей.
"Это мой первый визит в город Бишкек. Город молодой, модный и процветающий",- отметил Ван Фэнчао.
Айбек Джунушалиев добавил, что будущие инвестиционные проекты будут связаны со сферой транспорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.
В конце встречи стороны выразили надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Справка: Город Бишкек и город Чэнду были породнены 24 октября 2023 года в рамках официального визита Главы Государственного совета КНР Ли Цяна в КР.