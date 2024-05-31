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"Есть традиция такая - бить жен. А закон нам не нужен"

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У кыргызского народа неписаные традиции и обычаи стоят выше законов. Такое интересное заявление сделал спикер парламента Нурланбек Шакиев, во время дебатов против ужесточения наказания за семейное, сексуальное и гендерное насилие. Он абсолютно четко продвигает в массы тезис: "Есть традиция такая - бить жён. А закон нам не нужен", пишет телеграмм-канал Азиатский Экспресс.

Законопроект предполагает введение коррекционных программ по изменению поведения насильников и нормы, по которой агрессоры обязаны выехать из дома, где совершили насилие, до разрешения конфликтной ситуации.

Шакиева поддержал и депутат Мирлан Самыйкожо, который заявил, что разработчики законопроекта забыли о кыргызском менталитете.

Нам очень трудно поверить в то, что в неписанные традиции, за которые так радеет Нурланбек Шакиев, входит семейное, сексуальное и гендерное насилие. Сам факт подобного высказывания вызывает у нас огромный вопрос касательно профессиональной пригодности этого законодателя.

На наш взгляд в культурном коде кыргызов много прекрасного, но никак не может быть подобных варварских вещей, как насилие.

Конечно, традиции соотносятся с законом, однако не могут стоять выше него. Тем более, что бить своих жен и детей просто не может быть никакой традицией и не может быть никак поощряться в светском государстве!


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URL: https://www.vb.kg/437444
Теги:
семейное насилие, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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