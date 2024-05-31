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"Мир изменился и Кыргызстану нужно суметь занять своё место под солнцем"

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Тектонические сдвиги в мировой политике охватывают все больше стран и регионов. Украинский конфликт вспыхнул в Европе, арабо-израильский кризис трясёт Ближний Восток, на подходе - Восточная и Южная Азия.

Проблема пришла, откуда не ждали

Прошлой осенью обострился конфликт между Индией и Канадой. Нью-Дели потребовал от Оттавы отозвать 41 из 62 своих дипломатов из-за скандала с убийством Хардипа Сингха Ниджара, которого называют одним из лидеров сикхского сепаратизма. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил в произошедшем индийские спецслужбы. Дипломатический скандал усугубил и без того сложные отношения двух стран.

Ниджар был активистом обширной сикхской диаспоры. Считался одним из самых значимых членов движения "Халистан" - группировки, которая ведет политическую и вооруженную борьбу за создание суверенного государства сикхов на территории индийской провинции Пенджаб. Канада и США (в меньшей степени) открыто поддерживают эту сепаратистскую деятельность.

Премьер Трюдо считает, что за убийством стоят "агенты" Нью-Дели, он назвал произошедшее неприемлемым нарушением суверенитета Канады. В тот же день МИД Канады распорядился выслать высокопоставленного индийского дипломата.

Спустя несколько часов на аналогичный шаг пошли в Нью-Дели. МИД Индии отверг обвинения и заявил о вмешательстве канадских дипломатов во внутренние дела Индии и их причастности к антииндийской деятельности.

Кроме того, Нью-Дели обвинил Оттаву в укрывательстве террористов. Этот демарш едва ли приведет к разрыву дипломатических отношений, однако он серьёзно понизил их уровень.

В дни саммита G20 в Нью- Дели (сентябрь2023 года) тему убийства Ниджара с премьером Индии Нарендрой Моди обсуждал не только его канадский коллега, но и представители всего разведывательного альянса "Пять глаз", куда кроме Канады и Великобритании входят Австралия, Новая Зеландия и США.

Проблема в том, что этот аспект во внутренней политике невозможно игнорировать. Сикхи очень плотно интегрированы в бизнес и политическое сообщество Канады, поэтому каждый политик должен учитывать интересы общины и при этом пытаться каким-то образом сохранить баланс в отношениях с Индией. Напомню, в 1984 году собственными телохранителями-сикхами была убита Индира Ганди.

Отдельным пунктом в дипломатическом противостоянии Оттавы и Нью-Дели стоит Великобритания. Влияние Лондона на канадскую внешнюю политику хорошо известно. Однако в данном случае имеет значение и отдельный британо-индийский конфликт на тему сиксхского сепаратизма. Численность общины сикхов на территории Соединенного Королевства превышает 500 тыс.

США и другие страны находятся в затруднительном положении, учитывая положение Индии в качестве регионального лидера, члена Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) и как противовес Китаю. Канадский лидер больше руководствуется своей внутриполитической повесткой. Дело можно было бы разрешить за кулисами. К тому же, у этих стран нет каких-то явных причин когфликтовать друг с другом, и подобных проблем можно было легко избежать.

Желание Канады вынести весь этот конфликт в международное информационное поле не совсем понятно. Не исключено, что за решением канадских властей могут стоять более сильные игроки, например, США. Дело в том, что 15 мая Индия подписала соглашение о продлении аренды на 10 лет порта в Иране. Америку беспокоят тесные отношения Ирана и Индии.

На следующий день после подписания соглашения Белый дом раскритиковал этот шаг и пригрозил стране "санкциями".

Ведант Патель, представитель Госдепа США, в ответ на подписание нового соглашения заявил, что санкции против Ирана действуют и будут продолжать применяться. Те, кто ищет делового сотрудничества с Ираном, должны знать, что они подвергают себя санкциям. К слову, Иран с начала этого года присоединился к БРИКС, а это - существенная часть так называемого глобального юга.

В последние годы, имея в приоритете противостояние России и Китая, американцы уделяют большое внимание развитию отношений с Индией. Они также рассматривают возможность уступок для нее, но в то же время видят Индию ненадежным партнером. По мнению международных институтов, экономика Индии опережает экономику Запада, и использование крупных региональных мощностей может ускорить этот процесс.

Сценарий Америки в отношении Индии состоит из двух частей. Первая - создание конкуренции и ложной вражды Индии с Россией и Китаем, вторая - ослабление Нью-Дели. Попытку лишить Индию регионального потенциала также можно понять в этом контексте.

Дело в том, что порт Чабахар будет играть важную роль в мировой экономике и торговле Индии, и отказ от преимуществ работы в этой области нанесет непоправимый ущерб этой стране.

Иран и Индия подписали контракт на развитие стратегического и важного порта Чабахар ещё в 2016 году, а на днях они подписали 10-летний контракт на его дальнейшее развитие, оснащение и эксплуатацию.

В то же время, согласно американской стратегии нацбезопасности, развивающиеся державы в лице стран БРИКС считаются большой угрозой глобальным интересам США.

Америку очень беспокоит сближение соседей и стран региона. Потому что это, помимо превращения региона в мировую экономическую державу, является основой безопасности и стабильного взаимодействия в Западной Азии, что противоречит интересам Белого дома. Тем более, что в новую эпоху, в отличие от прошлой, региональные порядки влияют на глобальные.

Индийцы развивают порт на юго-восточном побережье Ирана в Оманском заливе для транспортировки товаров в Иран, Афганистан и государства Центральной Азии, в обход портов Карачи и Гвадара в Пакистане, с которым Индия враждует. В тоже время Исламабад - давний союзник Вашингтона в этом регионе. Санкции США против Ирана существенно замедляют развитие порта.

Индийские инвестиции, напротив, оживляют порт, оказывая конкуренцию соседу. В тоже время здесь уже пересекаются интересы Индии и Китая, давних антагонистов.

В порту Карачи работают три контейнерных терминала, два из которых - под частичным управлением компании Hutchison Port Holdings из Гонконга. А проектом строительства порта Гвадар занималась китайская компания COPHC и с участием китайских инвестиций. Он построен для открытия короткого маршрута доставки нефти из региона Персидского залива. Другая специализация порта - контейнерная перевалка.

Второе направление движения Индии - России

Власти страны работают над поиском дополнительных площадок для российских атомных реакторов.

Россия с 1998 года ведет строительство в штате Тамилнад крупнейшей в Индии АЭС "Куданкулам". Первый реактор станции был запущен в 2014 году. Полностью строительство АЭС планируется завершить к 2027 году.

В декабре 2021-го Индия пообещала выделить вторую площадку под АЭС по российскому проекту.

Наряду с этим, Дели продолжает обсуждение сотрудничества в этой сфере с Парижем. Стороны достигли принципиальной договоренности о строительстве АЭС в Джайтапуре в январе 2016 года. Однако переговоры застопорились из-за спора о цене. Сейчас обсуждаются технологии и инженерные вопросы, коммерческое соглашение, запуск финансовых механизмов, проблемы локализации. 

И последнее. Если проследить всю цепочку взамозавимости в поднятом вопросе, мы увидим следующую картину. По одну сторону баррикад - Канада, США, Франция. По другую - Россия, Иран, Китай. И лишь Индия находится сейчас в отностительно свободном плавании. И от того, в какую сторону она начнёт дрейфовать, во многом зависит новая геополитическая карта мира и в целом новый миропорядок.

Почему взаимоотношения крупных мировых держав должны нас волновать? Кыргызстан расположен в центре Азии, и находится на перекрёстке интересов разных стран, сил и союзов. При всем желании, мы не можем стоять в стороне, в любом случае окажемся в водовороте геополитических процессов. Сегодня всё взаимосвязано. Потому и приходиться наблюдать, делать выводы, выбирать вектор развития. Мир изменился, стал тесным и нужно суметь занять в нем своё место под солнцем.

Автор: Бакыт Бакетаев, политолог


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URL: https://www.vb.kg/437448
Теги:
Индия, Канада, Россия, США
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