В Кыргызстане впервые выдадут паспорт отечественного производства

В Бишкеке сегодня, 31 мая, состоится торжественная церемония вручения первым гражданам ID-паспорта и общегражданского паспорта отечественного производства. Об этом агентству "Кабар" сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в паспорт отечественного производства добавлены несколько элементов защиты, что выведет его в десятку лучших в мире.

"Теперь подделать наш паспорт будет невозможно. Кроме того, государство сэкономит миллиарды средств", - сказал он.

Напомним, до этого бланки паспортов, техпаспортов, водительских удостоверений выпускались частными компаниями за рубежом. Государство ежегодно платило за это порядка 15 млрд сомов.