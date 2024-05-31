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В Кыргызстане впервые выдадут паспорт отечественного производства

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В Бишкеке сегодня, 31 мая, состоится торжественная церемония вручения первым гражданам ID-паспорта и общегражданского паспорта отечественного производства. Об этом агентству "Кабар" сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в паспорт отечественного производства добавлены несколько элементов защиты, что выведет его в десятку лучших в мире.

"Теперь подделать наш паспорт будет невозможно. Кроме того, государство сэкономит миллиарды средств", - сказал он.

Напомним, до этого бланки паспортов, техпаспортов, водительских удостоверений выпускались частными компаниями за рубежом. Государство ежегодно платило за это порядка 15 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/437449
Теги:
паспорт, Кыргызстан
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