В Бишкеке обсудили продвижение плана по адаптации к изменению климата

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с Программой развития ООН (ПРООН) провели круглый стол, посвященный промежуточным результатам проекта ПРООН-ГКФ "Продвижение процесса разработки Национального Адаптационного Плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации мер по адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике".

На круглом столе были представлены отраслевые планы, а также отраслевые и региональные меры по адаптации. Заинтересованные стороны, включая представителей общественности, органов государственной власти и местного самоуправления, научного и экспертного сообщества, приняли участие в конструктивных обсуждениях.

Мелис Тургунбаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора, подчеркнул стремление Кыргызстана к борьбе с изменением климата: "Мы разрабатываем не только план адаптации на национальном уровне, но и четыре плана на отраслевом уровне. Кроме того, мы разрабатываем три плана адаптации на областном уровне для наиболее уязвимых с точки зрения климата районов. Очень важно интегрировать и включить эти планы в национальные и областные стратегии развития".

Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для будущего Кыргызстана. Экстремальные погодные явления становятся все более частыми и разрушительными, затрагивая такие ключевые отрасли, как сельское хозяйство, здравоохранение, сохранение биоразнообразия и управление чрезвычайными ситуациями.

Заместитель постоянного представителя ПРООН Моника Ризал отметила: "Обязательства, объявленные президентом Жапаровым по достижению углеродной нейтральности и приоритетности горной повестки, подчеркивают твердую решимость Кыргызстана подавать пример на мировой арене. Эти обязательства были признаны на международном уровне, что отражает решимость Кыргызстана активно бороться с изменением климата".

В целях обеспечения продовольственной безопасности, защиты экосистем, предотвращения климатических рисков и сохранения здоровья населения Кабинет Министров Кыргызской Республики при поддержке ПРООН-ГКФ активно работает над разработкой Национального плана адаптации к изменению климата.

В рамках данного проекта была проведена оценка климатических рисков в четырех ключевых секторах. Для Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей были разработаны отраслевые планы адаптации и планы действий. Также была оказана поддержка Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики и Гидрометеорологической службе Кыргызской Республики в совершенствовании системы статистики изменения климата, с созданием 95 статистических показателей для более точного мониторинга изменения климата.

Депутат Динара Ашимова подчеркнула: "Я хочу попросить отразить в адаптационных планах роль женщин. Женщины очень активны в продвижении зеленых инициатив. Необходимо развивать программы женского наставничества для обеспечения "зеленого" перехода страны".

Совместный диалог и обмен мнениями по подготовленным проектам планов адаптации позволит учесть предложения всех заинтересованных сторон и достичь желаемых результатов.

В ходе круглого стола под руководством политиков и экспертов были обсуждены некоторые ключевые элементы НАП. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что НАП - это итеративный процесс, который постоянно обновляется с учетом усовершенствования климатических моделей и данных. Благодаря проекту НАП, финансируемому ПРООН из средств ГКФ, был достигнут значительный прогресс, включая разработку климатической статистики с 95 конкретными показателями в сотрудничестве с Национальным статистическим комитетом и Гидрометеорологической службой.

Ведущая специалистка Национального статистического комитета Кыргызской Республики Елена Доронина, отметила: "Наша работа по созданию всеобъемлющей климатической статистики имеет ключевое значение для разработки эффективных мер по адаптации к климату как на национальном, так и на местном уровнях. Эта статистика послужит основой для надежного планирования, основанного на данных".

Круглый стол завершился консенсусом по поводу важности включения всех обсужденных планов и изменений в окончательный вариант Национального плана адаптации. Целью было представить эти доработанные планы для дальнейшего утверждения соответствующими министерствами.