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Германия разрешила Украине атаковать территорию России своим оружием

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- Светлана Лаптева
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Правительство Германии сняло ограничения на использование переданного украинским военным оружия. Теперь вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать немецкое оружие для ударов по целям на территории России.

"В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, в частности, с непосредственно прилегающей к российской границе территории. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений", - заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт (цитата по Bild).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что выступает против нанесения ударов по российской территории. Именно поэтому он несколько раз блокировал передачу Украине крылатых ракет Taurus. 26 мая господин Шольц повторил, что выступает против применения немецкого оружия по целям на территории РФ. Тогда он подчеркнул, что данное условие изначально было согласовано с Украиной, а значит причин отходить от этого принципа нет.

Источник: Коммерсантъ


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URL: https://www.vb.kg/437459
Теги:
Германия, Россия, Украина
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