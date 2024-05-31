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"Стамбул 2.0". Кыргызстан, как стратег и посредник мира

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- Виктория Гунгер
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В последнее время в российско-украинском сегменте активно обсуждается новый "мирный договор" Турции - "Стамбул 2.0". С конца прошлого года Анкара начала продвигать эту инициативу мирного урегулирования в рамках переговоров о стратегической стабильности между США и Россией с участием Украины.

В нынешний договор входит несколько важных пунктов, включая полное прекращение огня и проведение в 2040 году референдумов о "территориальной принадлежности" на подконтрольных РФ территориях Украины после общенационального референдума о геополитическом положении Украины.

В Турции уверены, и это разумно, что для участия в мирном процессе необходимо наличие всех сторон. Поэтому и выступили за участие России в нынешнем саммите в Швейцарии. Последний, к слову, оказался провальным. Президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины. Это говорит о том, что "Стамбул 2.0" в скором времени вновь окажется на повестке.

Кыргызстан и Центральная Азия могли бы стать некой площадкой для проведения таких переговоров. Это не только помогло бы в установлении мира, но и повысило имидж нашей республики на международной арене. Подобной позиции придерживаются и эксперты.

Политолог Марс Сариев в беседе с VB.KG подчеркнул, вопрос урегулирования конфликта Украины и России напрямую волнует Центральную Азию. Ведь он провоцирует санкции, нестабильную экономическую ситуацию и может привести к глобальному противостоянию.

"КР неплохо было бы занять активную позицию в этом вопросе наравне с соседями по региону. Это должны быть интенсивные консультации всех стран ЦА, тем более у нас есть центрально-азиатский союз и Организация тюркских государств (ОТГ), куда входит Азербайджан. Это было бы хорошим подспорьем. Тем более, Россия, которая является нашим стратегическим партнером, смотрит положительно на последние турецкие инициативы, как, например, "Стамбул-1". Но это мирное предложение, к сожалению, было сорвано", - пояснил Сариев.

Политолог акцентировал внимание на том, что "Стамбул-2" при участии стран ЦА и КР, в частности, - более перспективная площадка, чем нынешний саммит в Швейцарии.

"Ведь на последнем не будет ключевых игроков: России, Китая, стран БРИКС. И на этом фоне "Стамубул-2" мог бы стать более конструктивным и более полноценным. Страны ЦА сейчас могли бы скооперироваться и выступить с поддержкой этого предложения Эрдогана, поддержать его в столь конструктивном решении российско-украинского противостояния", - заключил Марс Сариев.

Эксперт по безопасности Нурлан Досалиев напомнил VB.KG про положительный опыт Кыргызстана в мирных переговорах.

"У республики уже есть опыт посредника в таких инициативах: участие в таджикских переговорах, посредничество в урегулирование карабахского конфликта в 90-е годы, афганские мирные инициативы. Выступление Кыргызстана в качестве миротворца (стороны), выступающего за мирные инициативы – всегда выигрышно. Это повысит авторитет страны на международной арене, став еще одним звеном мирных механизмов. Такой шаг можно только приветствовать", - подчеркнул Нурлан Досалиев.

Кыргызстан в настоящее время находится в сразу нескольких организациях, связанных с безопасностью – это ОДКБ и ШОС. Они (особенно первая) являются неким щитом для региона ЦА под боком у нестабильного Афганистана. Это еще одни аргумент, чтобы поддержать идею о скорейшем урегулировании конфликта. Разве не так поступают настоящие союзники?


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URL: https://www.vb.kg/437463
Теги:
Россия, соглашение, Турция, Украина, Кыргызстан, политика, инициатива, в мире
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