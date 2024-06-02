В Бишкеке стартовал Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

Вчера, 1 июня, в Бишкеке официально открылся Вахтанговский фестиваль театрального менеджмента, сообщает пресс-служба пресс служба МКИСиМП КР.

На торжественном открытии выступили министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев.

В своем выступлении Алтынбек Максутов отметил, что проведение Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров в Кыргызстане является необходимым и важным мероприятием для всего театрального мира.

Вахтанговский фестиваль-это площадка для обмена опытом, новых тенденций и перспектив в области театрального искусства, вдохновляющая на будущие проекты и инициативы. Он отметил, что Фестиваль позволит всем участникам обмениваться плодотворным опытом и станет мероприятием не только профессионального роста, но и творчества и дружбы.

А директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сказал: "Мы рады быть в солнечном, гостеприимном Бишкеке. Кыргызстан и Россия имеют давние и прочные дружеские связи в сфере культуры, в частности в сфере театра. Международная сессия вахтанговских театральных менеджеров "ВФТМ Кыргызстан - 2024" - это место, где лучшие специалисты театров России, Кыргызстана и других стран СНГ могут поделиться своими профессиональными знаниями в современном театральном менеджменте. Спасибо за приглашение"- заключил он.

В фестивале принимают участие представители театральных сферы Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, России, Беларуси.

Фестиваль длится 4 дня. День посвящён изучению спектра возможностей (грантовая поддержка, сотрудничество, целевые программы) со стороны разных институций России (фонды, союзы, театры, университеты), которые открыты для представителей других стран. Гастрольные программы, стажировки, грантовые конкурсы, международный обмен студентами, лаборатории, участие в фестивалях - сегодня российские институции предоставляют множество видов поддержки международным проектам.