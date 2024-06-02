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В столице прошел бизнес-форум "Родина панды – Чэнду и Бишкек"

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В городе Бишкек прошел бизнес-форум с презентацией торгово-экономического и логистического потенциала Китая (Чэнду) – Кыргызской Республики "Родина панды – Чэнду и Бишкек", организаторами которого выступили

Народное правительство города Чэнду.

Приняли участие мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, представители министерств и ведомств КР, а также 38 предпринимателей бизнеса города Чэнду и 45 местных предпринимателей.

Мэр Айбек Джунушалиев выступил с презентацией и отметил те сферы, где возможна реализация инвестиционных проектов: строительство жилых кварталов с развитыми инфраструктурными объектами, установка зеленых крыш и вертикальных садов для улучшения городской экологии, снижения теплового острова и повышения энергоэффективности зданий, организация курсов и программ повышения квалификации для инженеров, архитекторов и строительных рабочих по использованию передовых технологий и решений, создание новых парков, скверов и зон отдыха для улучшения городской экологии и повышения качества жизни горожан, внедрение автоматизированных систем управления зданиями, контролирующие освещение, отопление ,вентиляцию и кондиционирование воздуха.

С презентацией выступили и мэр города Чэнду Ван Фэнчао, а также другие участники форума.

В завершении мероприятия прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между кыргызско-китайскими компаниями.

В рамках бизнес-форума заключено 7 меморандумов:

1. Международный аэропорт "Манас" и Zhejiang Loong Airlines;

2. ОАО "Кыргыз Почтасы" и Компания по инвестициям и развитию Международного железнодорожного порта Чэнду;

3. Компания Howo Center Co., Ltd. и CHINA National Heavy-Duty Truck Group Chengdu Ace Commercial Vehicle Co., Ltd.;

4. Бишкекская глобальная торговая компания и Sichuan Baizhou Haimai International Trade Co., Ltd.;

5. Бишкекская глобальная торговая компания и Sichuan Zhongzhi Investment Consulting Co.;

6. "АЮ Холдинг" и Chengdu Hongmeng Automobile Group Co., Ltd.;

7. Центральноазиатская Федерация международной логистики и торговых палат и Ассоциация цепочек поставок Чэнду.


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URL: https://www.vb.kg/437475
Теги:
Китай, Бишкек, Кыргызстан
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