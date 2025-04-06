В части Бишкека временно отключат подачу питьевой воды

В части Бишкека 8 апреля временно отключат подачу питьевой воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, будет прекращена подача питьевой воды с 10:00 часов до 24:00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

- река Ала-Арча - линия железной дороги - пр. Жибек Жолу - бул. М. Гвардии;

- бул. М. Гвардии - линия железной дороги – ул. Фрунзе – пр. Манаса;

- пр. Д. Сяопина - река Ала-Арча – ул. Боконбаева – ул. Кулиева – ул. Московская – ул. Фучика – ул. Казакова.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.