"Запад пытается использовать водные проблемы, чтобы поссорить страны ЦА"

Через четверть века, ввиду необратимых климатических процессов, ЦА может окончательно стать территорией с постоянными засухами. Несмотря на это центральноазиатские страны рассматриваются международными экспертами, как потенциальная зона для массового проникновения климатических беженцев. Об этом в рамках круглого стола: "Водная дипломатия в Центральной Азии в условиях водно-энергетического кризиса: проблемы и решения" рассказал военный эксперт, ветеран спецслужб Нурлан Досалиев.

Он также упомянул, что по уровню нехватки водных ресурсов к 2040 году Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан окажутся в середине шкалы, в том числе из-за притока беженцев. Т.е. четыре из пяти стран региона находятся в зоне повышенного риска, что уже сейчас требует принятия экстренных мер. Тем более, что ситуацию усугубляет строительство канала Куштепа в Афганистане.

"Реализация проекта по строительству канала Куштепа, который на Западе называют гигантским арыком, т.к. его русло не бетонируется, что ведет к огромным потерям воды, усилит водные проблемы в регионе. В итоге это может усугубить геополитическую ситуацию и привести к серьезным конфликтам между странами ЦА и Афганистаном. Стоимость проекта составляет $684 млн. Финансирование на его реализацию в полном объеме талибы уже получили по линии ЮСАИД и других доноров. Помимо США строительство Куштепа спонсируют Катар, Саудовская Аравия, Эмираты и Китай. При этом западные аналитики прогнозируют, что этот гигантский арык, спровоцирует региональную войну за воду, эпицентром которой станет Ферганская долина. Как это ни странно, но все риски, связанные с потенциальной дестабилизацией ситуации, приходятся на районы, где существует дефицит воды. Мы знаем, что мировой терроризм – искусственное образование, которое имеет своих спонсоров на Западе. Получается, что эти процессы взаимосвязаны", - подчеркнул Н. Досалиев.

Он сделал акцент на том, что проект Куштепа Британия задумала еще в 50-х годах прошлого столетия. Гигантский арык должен был быть построен, как диверсия против СССР, но тогда британцы не нашли финансирования. Однако уже тогда они планировали создать вражду на почве нехватки воды между республиками Средней Азии. Сегодня ЮСАИД воспользовался их старым проектом и дал денег талибам, чтобы те начали копать этот большой арык. Талибан планирует забирать 20% Амударьи, по факту же будет отбираться не менее 30%.

"В большей степени от канала Куштепа пострадает Узбекистан, прежде всего, это Хорезмская область и Каракалпакстан. По официальной информации, сейчас вода в Узбекистане и Туркменистане стоит $1,5 за кубометр, но ее реальная цена составляет $16. Учитывая, что она неизбежно будет дорожать, произойдет удорожание продовольственных и всех остальных товаров по принципу домино. Естественно, это будет бить по социальной сфере, а значит создавать условия для общественного недовольства. Аналитики западных спецслужб это давно просчитали. Президент Шавкат Мирзиеев сделал очень мудрый шаг, когда объявил чрезвычайный режим экономии воды, так как 80% воды в республику поступает из соседних стран.

Важно понимать, что финансирование канала Куштепа вписывается в геополитическую программу США. И не надо питать иллюзий по поводу Трампа, он продолжит линию американской внешней политики, целью которой является дестабилизировать Среднюю Азию, обострить отношения между республиками нашего региона и подорвать усилия России по формированию мирного евразийского пространства. Соответственно, Вашингтон и его союзники будут провоцировать ситуации, связанные с нехваткой воды, чтобы стравить нас между собой. Это цитата из документов ЦРУ", - пояснил ветеран спецслужб.

Говоря про Кыргызстан, он также обратил внимание, что сегодня в водно-энергетической сфере республики хозяйничают многие зарубежные игроки, зачастую в ущерб Кыргызстану.

"ЮСАИД сейчас работает над проектами питьевой воды в нашей стране, но чем на самом деле занимается эта структура, можно только догадываться. Целый год Фонд Ага Хана осуществлял деятельность в Баткенской области, где, якобы, велась работа над системой капельного орошения, ремонтом насосных станций и т.д., а через год именно на этом участке начались Баткенские события. Вряд ли это, случайность. Наш водно-энергетический сектор превращается в выгодный объект для размещения иностранными структурами финансов под гарантии нашего государства, причем в ущерб Кыргызстану. Реконструкцию Токтогульской ГЭС по электрооборудованию проводит французская компания. Они что лучшие строители энергетических объектов в условиях гор? У нас и голландцы что-то делают, и датчане. Недавно в игру вступили уже и турки, они планируют построить у нас три ГЭС. Но если не будет набираться достаточных объемов воды, не будут работать и ГЭС, они просто будут стоять бетонными коробками. В наших условиях надо строить атомные электростанции, но "Росатом" почему-то меньше всего представлен в нашем энергосекторе", - отметил Н. Досалиев.

Он добавил, что за 30 с лишним лет независимости водный баланс Кыргызстана сложился не в пользу республики: "Мы покупаем воду, тогда как наши реки уплывают миллионами за границу. Где логика? Нам пора становиться хозяевами своих ресурсов".

Также он обратил внимание на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в связи со строительством города Асман и других объектов в Иссык-Кульской области.

"В основном населенные пункты в Иссык-Кульской области находятся в Тюпском и Ак-Суйском районе. Почему кыргызы селились только на этих территориях? Я разговаривал с одним экспертом, он показал советскую книгу Академии Наук СССР, посвященную исследованиям озера Иссык-Куль. В советское время курортными зонами были только Чолпон-Ата и Бостери. Причем постройки были малоэтажными. Оказывается, ученые выяснили, что в конце XIX века и в 1911 году у нас было мощное землетрясение. Тогда на озере поднялась мощная волна размером 20-30 метров – настоящее цунами, которая смывала все на своем пути.

Наш Иссык-Куль – это остатки океана Тетис, куда входили озеро Балхаш, Аральское и Каспийское моря. Предки селились там, где было спокойное движение воды, а ближе к Тамчы и Чон Сары-Ой при сейсмоактивности часто шло движение, приводившее к обвалу подводных скал. Ученые пришли к выводу, что в ближайшие годы ожидается волна новых землетрясений мощностью 9-10 баллов. Город Асман собираются строить как раз там, где наибольшая точка активности. Кто предложил строить именно там, и почему не изучили то, что изучала еще Академия наук СССР? Там планируют строить небоскребы и очистные сооружения. Учитывая, что у нас постоянно происходят микро землетрясения, а в том районе подвижные грунты, все это постепенно будет сползать в сторону озера. А в случае серьезного землетрясения они напрямую попадут в Иссык-Куль. Т.е. мы создаем себе условия для экологической катастрофы.

Еще одна опасная задумка касается развития горнолыжного кластера. Главные питающие озеро реки – Тюп и Жыргалан. Именно в этой зоне – в Каркыре, на склонах, где формируются реки, которые питают наше озеро – инвесторы будут строить горнолыжные базы. Планируются встретить до 1,5 млн туристов, что соответственно подразумевает тонны мусора и отходов. Т.е. по сути, и в этом месте мы провоцируем экологическую катастрофу.

Сырдарья – это наша река Нарын, один из истоков которой находится на Кумторе. Сегодня на месторождении Кумтор, где раньше была гора, теперь находится огромная дыра радиусом несколько километров, а рядом с ней огромное озеро ядохимикатов. Был период, когда канадцы практически каждый месяц отчитывались по состоянию плотины на этом озере. Если плотину прорвет, ядовитые вещества попадут в реку Нарын, питающую Ферганскую долину, и все погубят", - добавил Н. Досалиев.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".