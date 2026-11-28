Дети, чьи родители уезжают на заработки за границу, нуждаются не только в материальной поддержке, но и в защите, медицинском сопровождении и контроле за условиями проживания. При этом в Кыргызстане до сих пор нет полной и достоверной статистики о том, сколько детей находится вместе с родителями за рубежом и сколько остаётся на попечении родственников.Эта проблема обсуждалась во время презентации монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике".

Участники дискуссии отметили, что даже по внешней миграции сложно точно определить число детей, сопровождающих родителей. Данные, поступающие из стран назначения, не всегда регулярны и могут не отражать реальную картину.

Представитель Министерства труда, социального обеспечения и миграции сообщил, что в последнее время появилась возможность получать новые статистические сведения о гражданах Кыргызстана, находящихся в России. Это стало возможным благодаря цифровизации и объединению данных различных ведомств российской стороны. Однако информация пока поступает нерегулярно.

Ранее уже создавали цифровой перечень детей мигрантов

Алтынай Омурбекова напомнила, что в Кыргызстане ранее предпринималась попытка создать цифровую базу детей, оставшихся без попечения родителей из-за трудовой миграции взрослых.

По её словам, при участии нескольких ведомств через систему "Түндүк" удалось собрать перечень детей, у которых оба родителя отсутствовали из-за выезда на заработки. Доступ к этой информации получили, в частности, структуры МВД, здравоохранения и образования.

Такая система позволяла не ждать обращения семьи за помощью, а выявлять ситуацию и при необходимости проактивно подключать соответствующие службы.

"Органы здравоохранения, образования, МВД могли видеть этого ребёнка с тем, чтобы проактивно могли оказать услуги", - пояснила эксперт.

Особенно важно это в случаях, когда родители уезжают надолго, а оформление опеки или попечительства над детьми остаётся нерешённым.

Цифровой профиль может помочь защитить ребёнка

По мнению эксперта, цифровые инструменты могут стать одним из решений проблемы. Если сведения о выезде родителей и положении детей будут своевременно поступать в соответствующие государственные органы, специалисты смогут выявлять семьи, которым требуется помощь.

Однако для этого необходима синхронизация данных миграционных органов, образовательных организаций, медицинских учреждений и органов социальной защиты.

Участники обсуждения также подчеркнули, что монография не исследовала отдельно доступ детей внутренних мигрантов к образованию и медицинским услугам. Для такого анализа пока недостаточно достоверных сведений о перемещении семей и фактическом месте проживания детей.

Таким образом, задача заключается не только в подсчёте количества выехавших родителей. Государству важно понимать, кто остаётся с детьми, оформлена ли опека, посещают ли они школу и получают ли необходимую медицинскую и социальную помощь.