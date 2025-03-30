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КПЛ-2025: "Абдыш-Ата" проиграл, а "Барс" одержал первую победу в сезоне

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- Самуэль Деди Ирие
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29 марта в рамках Кыргызской Премьер-Лиги состоялись два интересных поединка. В центральном матче тура "Абдыш-Ата" на своём поле принимал "Дордой", а "Бишкек Сити" встречался с "Барсом".

Абдыш-Ата – Дордой

На стадионе "Нитро Арена" в Кантe действующий чемпион "Абдыш-Ата" не смог одолеть принципиального соперника – "Дордой". В напряжённом противостоянии победу гостям принес единственный гол, забитый на 77-й минуте К. Мерком.

Подопечные "Абдыш-Аты" пытались переломить ход встречи, но крепкая оборона бишкекчан не дала им возможности сравнять счёт. Главным арбитром встречи был Нурзатбек Абдыкадыров.

Бишкек Сити – Барс

В другом матче игрового дня "Бишкек Сити" встречался с "Барсом" на стадионе Национальной академии футбола в Бишкеке. Иссык-Кульский клуб одержал минимальную победу благодаря голу Межитова на 41-й минуте.

Для "Барса" это первая победа в текущем сезоне, что позволит команде подняться в турнирной таблице. "Бишкек Сити" же пока не может набрать очки, усложняя своё положение в чемпионате.

Турнирная таблица после матчей

Эти результаты повлияли на расстановку команд в турнирной таблице. "Дордой" укрепил свои позиции в верхней части, а "Абдыш-Ата" потеряла важные очки. "Барс" сделал шаг вперёд, а "Бишкек Сити" продолжает поиски своей первой победы в элите кыргызского футбола.


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URL: https://www.vb.kg/444429
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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