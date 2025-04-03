"КНУ дискриминирует преподавателей и студентов по языковому признаку?"

Блогер Нур Исмаил считает, что руководство Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, прикрываясь концепцией развития Кыргызстана, предпринимает шаги по дискриминации своих же преподавателей и студентов по языковому признаку. Об этом он заявил на своем ютуб-канале.

"На сайте Кыргызского государственного университета имени Баласагана появилась статья под заголовком "Национальный университет приступил к внедрению национальных ценностей в образовательный и учебно-воспитательный процесс". В статье говорится, что "в рамках реализации указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о доктрине "Национальный дух - мировые высоты" в Национальном университете с 20 февраля 2025 года началась реализация следующих мероприятий: все делопроизводство будет осуществляться на государственном языке. Те же правила применяются в процессе приема и восстановления или перевода студентов бакалавриата и магистратуры, а также аспирантов и докторантов. Студенты из зарубежных стран сначала изучают кыргызский язык на шестимесячных курсах, организованных в университете, а затем приступают к обучению. Уровень владения кыргызским языком у сотрудников и студентов определяется путем тестирования. Начиная с 5 марта, в день Ак-Калпака каждую пятницу все преподаватели, сотрудники и студенты университета будут приходить в университет в национальных костюмах".

Я не против наших национальных костюмов. На мой взгляд, они больше соответствуют нашему народному духу и менталитету, нежели арабские одежды. Хотя я лично считаю, что насильственно заставлять их надевать это авторитета ни ВУЗу, ни государству, ни кыргызам не прибавляет. Эти костюмы же нужно еще купить, а кто даст на них деньги при мизерных зарплатах преподавателей. Руководство ВУЗа? Из каких средств? Или мы приказали, а вы выкручиваетесь, как хотите? Я двумя руками за то, чтобы народ Кыргызстана знал и владел кыргызским языком. Я много писал и говорил, чтобы знать язык, ему нужно учить с детства. А стариков уже не переделать. Я категорически против дискриминации по языковому признаку и нарушения Конституции нашей страны, где пункт 2 статьи 13 гласит: "В Кыргызской Республике в качестве официального используется русский язык". А что такое официальный язык? Обращаемся к словарям. Определений много, но они все сходятся в одном. Это язык делопроизводства, судопроизводства и обучения. В некоторых странах официальный и государственный язык един. В ООН английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский имеют статус официальных языков. На них ведется весь документооборот этой организации. А что получается у нас? Русский язык по Конституции признан официальным, а делопроизводство ведем на государственном языке. И потом, разве университет имени Баласагына - это частный вуз, который имеет право устанавливать собственные антиконституционные правила? Почему руководство, прикрываясь концепцией развития Кыргызстана дискриминирует своих же преподавателей и студентов по языковому признаку? Получается, этнические русские и другие, даже преподаватели кыргызы, не знающие государственного языка, будут вынуждены уволиться, а другим преподавателям, не владеющим государственным языком, стать преподавателем в КНУ не суждено? То же самое касается и студентов. Если не знаешь кыргызского языка, значит ты не поступишь в этот вуз. Это как понимать? Получается, важны не знания и уровень подготовки, а только уровень владения государственным языком?

Много лет назад, когда я учился в школе в классах с обучением на русском языке, у нас учебников и уроков кыргызского языка и литературы не было. Это могут подтвердить все, кто учился с 60-х по конец 80-х годов. И это не потому, что был приказ из Москвы не учить на родном языке. Конституция СССР от 1977 года в статье 36 гласила "Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права. Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения наказываются по закону".

Почему в других республиках в русских классах учили местному языку, а у нас этого не было? Я помню, когда в 1980 году я ездил на церемонию открытия игр Московской Олимпиады, куда свезли спортсменов-подростков со всего Союза, грузинские и азербайджанские подростки-славяне общались со своими сверстниками из своих республик помимо русского на местном языке, легко переходя с одного на другой. Может, Москва выпустила отдельный приказ для нашей республики в нарушение собственной конституции? Разве так возможно, чтобы всем конституция разрешает, а отдельной республике или административной единице запрещает? Нет, скорее всего, это была инициатива наших местных властей, которые почему-то решили, что детям, учащимся в русских классах, знание местного языка не нужно. Но ведь это не моя вина, и не вина нескольких поколений, что нас не учили кыргызскому языку. Почему мы сегодня, спустя десятки лет должны страдать за грехи тех чиновников, которых уже нет в живых? Почему современные чиновники решили, что человек в 40 и больше лет сможет легко выучить литературный язык за короткий срок? Что за дискриминация? Что за беззаконие?

Хочу всем напомнить, что гражданский конфликт на Украине начался именно с давления на язык, на котором говорила и думала большинство населения этой страны. А все потому, что язык – это болевая точка любого многонационального общества. Потому что язык – это средство коммуникации и когда человеку сначала разрешали, а потом вдруг ограничивают или вовсе запрещают общение на привычном языке, обязательно возникает конфликтная ситуация. Особо хочу подчеркнуть то, что я говорил уже не раз. Я всей душой за развитие кыргызского языка и литературы, но это должно внедряться ненавязчиво и воспитываться с детства, через интересные книжки и интересных героев. Но при этом русский язык должен не вытесняться, а быть вторым родным языком. Потому что именно через русский язык нам открывается мир высоких технологий, высокого образования и мировой культуры. И это очевидно. Но видимо наши чиновники от образования, принявшие такие решения, решили, что это все нам не нужно", - заявил блогер.