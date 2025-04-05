КПЛ-2025: Нулевая ничья в двух матчах в Бишкеке и Джалал-Абаде

4 апреля в рамках 4-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди клубов Премьер-Лиги сезона 2025 года состоялись два матча. Однако зрители так и не увидели забитых мячей – обе встречи завершились с одинаковым счетом 0:0.

В Бишкеке каракольский "Барс" принимал "Озгон" из Узгена на поле Футбольного Центра НАФ КФБ. Команды продемонстрировали равную борьбу, но ни одна из них не сумела реализовать свои моменты. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Озгона" Нурланбек Сарыкбаев. Главным арбитром встречи выступил Нурзатбек Абдыкадыров.

В Джалал-Абаде местный клуб "Мурас Юнайтед" также сыграл вничью 0:0 с бишкекской командой "Азиягол". Несмотря на активную игру с обеих сторон, счёт остался "сухим". Лучшим игроком встречи стал защитник хозяев Амир Жапаров. Судил матч Эрлан Нарбаев. Игра прошла на стадионе "Курманбек".

Напомним, ранее, 3 апреля, в предыдущий игровой день тура были зафиксированы более результативные поединки:

"Алай" одержал четвёртую победу подряд, обыграв "Кыргыз Алтын" со счётом 2:1.

"Абдыш-Ата" с тем же счётом переиграла кочкор-атинский "Нефтчи". Отметился нападающий Данин Талович, наконец-то забив свой первый мяч в сезоне.